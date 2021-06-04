В Воронежской области трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома

В селе Копанище Воронежской области трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома.

«Под завалами обнаружены тела троих детей, мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет», – рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Уточняется, что причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что автомобиль с детьми столкнулся с «КамАЗом» под Омском, водитель легкового автомобиля погиб, двое детей получили травмы.