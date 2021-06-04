 

В Воронежской области трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома

04.06.2021, 4:58, Новости дня
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В селе Копанище Воронежской области трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома.

«Под завалами обнаружены тела троих детей, мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет», – рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Уточняется, что причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что автомобиль с детьми столкнулся с «КамАЗом» под Омском, водитель легкового автомобиля погиб, двое детей получили травмы.



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