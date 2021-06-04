 

Чижов оценил возможные последствия отключения РФ от SWIFT

04.06.2021, 4:58, Новости дня
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Возможное отключение РФ от международной платежной системы SWIFT не станет катастрофой, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.

«Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», – приводит РИА «Новости» ответ Чижова на вопрос о том, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении РФ от SWIFT.

В понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». В мае руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения РФ от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT. В МИД подчеркнули, что отключение РФ от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в РФ базы для аналога SWIFT.

В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении РФ от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение РФ от SWIFT.



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