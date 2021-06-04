Некрасивая история

ФБК (признан в РФ иностранным агентом) обвиняет бывшего сотрудника в продаже базы данных сторонников Алексея Навального.

Электронные адреса людей, подписавшихся под призывом поддержать Алексея Навального на акциях протеста, оказались в распоряжении спецслужб в апреле этого года. Многие тогда обвиняли Фонд борьбы с коррупцией в небрежности при обращении с доверенными им персональными данными. ФБК провел внутреннее расследование утечки и 31 мая объявил, что выяснил ее механизм.

В видеообращении директор ФБК Иван Жданов называет виновного в утечке: базу данных, по его словам, похитил и «слил» спецслужбам бывший сотрудник фонда, петербуржец Федор Горожанко.

Федор Горожанко. Фото из соцсетей

Расследование ФБК, по словам Жданова, показало, что некто, скачавший с сервера ФБК базу данных, заходил в интернет в Находке и Петербурге, это вычислили по IP-адресам предполагаемого злоумышленника. Дальше сотрудники фонда вышли на Федора Горожанко, который бывал в этих городах именно в дни краж. Как говорит Жданов, Горожанко работал в ФБК до 2019 года и занимался как раз рассылками. Потом он уволился, но почему-то сохранил ключ-пароль к сервису, которым пользуется фонд для электронных рассылок. Этот же сервис, судя по результатам расследования, агрегировал и адреса, которые оставляли люди в знак готовности поддержать Алексея Навального.

Напомним, что «запуск большой политической кампании» по освобождению Навального его команда объявила в конце марта. Штаб ставил задачу собрать полмиллиона подписей тех, кто готов выйти на уличные протесты. Люди оставляли свои адреса — не только электронные, но и почтовые, так заполнялась интерактивная «карта протеста». Еще тогда многие эксперты по безопасности — причем не только компьютерной — предостерегали ФБК, говоря о возможной утечке личных данных и о неприятностях, которые могут начаться у подписантов.

В штабе Навального объясняли, что в их базе сохраняется только электронный адрес конкретного пользователя. Им на это отвечали, что даже такой малости спецслужбам может быть достаточно, чтобы выяснить все данные человека.

Один из способов — сличить эти адреса с аккаунтами пользователей сайта «Госуслуг». Собственно, это, видимо, в конце концов и произошло.

В видеообращении Жданов признал ошибку и попросил прощения у сторонников Навального, пообещав, что впредь такого они не допустят. Но, сказал он, тут не обошлось без предательства. В подтверждение своих слов Жданов предъявил выписки с банковского счета бывшего сотрудника ФБК Федора Горожанко. У того, как рассказали в ФБК, еще в марте были финансовые проблемы — якобы долг в 96 тысяч рублей перед микрофинансовой организацией. А после «слива» базы, по словам Жданова, Горожанко положил на счет более миллиона рублей.

— Никакой базы я не воровал и никому не продавал, — сказал «Новой» Федор Горожанко. — Некоторое время я действительно жил в Находке и этого не скрывал. Выкладывал фотографии в инстаграме и фейсбуке. После увольнения у меня никаких ключей не оставалось. Более того, у меня их не было даже во время работы в ФБК. У меня был интерфейс, созданный программистами ФБК, с которого я и выходил в сервис рассылок со служебного компьютера. После увольнения я не имел возможности туда попасть. До февраля 2021 года почему-то была активна моя почта в ФБК, мейл-агент эпизодически проверял там почту. Потом и ее заблокировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«База Волкова»

Утечка адресов сторонников Навального не так безобидна, как это представлено в официальном комментарии ФБК. Что говорят эксперты

Горожанко удивило заявление Жданова о его бедственном положении. По словам Федора, в ФБК не могли не знать, что их бывший сотрудник работает в IT-сфере и неплохо зарабатывает.

— Я послал Ивану Жданову расчетный листок, где указана зарплата в 100 тысяч рублей, но тот ничего не ответил, — рассказал Горожанко. — Они обвинили меня в преступлениях, мол, я разгласил личные данные сотен тысяч человек. Даже если опустить, что

электронные адреса, в краже которых меня огульно обвиняют, не являются личной тайной, то как объяснить, что они сами на всю страну разгласили мои данные? Причем не только тайну банковского вклада, но даже адрес прописки.

По словам Горожанко, он подал заявление администрации сервиса YouTube с требованием удалить ролик, разглашающий его личные данные. Подавать ли иск в суд, Федор пока не решил.

«Новая» обратилась по телефону за комментариями к ближайшему соратнику Алексея Навального — Леониду Волкову, но тот в ответ на нашу просьбу выругался и бросил трубку.

Максим Леонов

—