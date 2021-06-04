 

Как удалить пятна воды с тканевых жалюзи. Используем отбеливатель, салфетки и губки

04.06.2021, 4:10, Разное
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Удаление пятен от воды с тканевых жалюзи может быть непростой задачей. Дело в том, что минералы, находящиеся в воде и приводящие к появлению пятен, плохо очищаются. Важно знать, что после удаления пятен нужно быстро высушить изделие.

Что понадобится

Для удаления пятен нужно подготовить:

отбеливать;воду;небольшое ведро;губки;мягкие салфетки;фен или вентилятор.

Последовательное удаление пятен от воды

Сначала смешать одну часть отбеливателя с четырьмя частями воды. Для темных жалюзи пропорции другие: на одну часть отбеливателя нужно взять 10 частей воды.

Далее выполнить следующие действия:

Смочить губку отбеливающей смесью.Промокнуть ею пятно на жалюзи.Использовать сухую губку или мягкую ткань для удаления лишней влаги.Если есть пылесос для влажной уборки, использовать его, чтобы удалить как можно больше влаги.Детали полностью высушить на воздухе.Процесс сушки можно ускорить с помощью вентилятора или фена. Чем раньше высохнет отбеливатель, тем быстрее он будет нейтрализован и не повлияет на цвет жалюзи.Когда изделие высохнет, проверить, исчезло ли пятно, и при необходимости повторить.

Полезные советы и идеи

Перед тем как очистить пятна, всегда проверять на маленьком участке жалюзи, не вредит ли очищающее средство текстуре и цвету.

Если пятна образовались из-за содержащихся в воде минералов, для их удаления можно использовать уксус. Этот способ очистки безопасен для большинства поверхностей, но лучше провести проверку.

Как вывести пятно уксусом:

Для мягкой очистки смешать немного уксуса (или стирального порошка) с водой. Потереть смесью пятно. Смыть чистой водой и дать высохнуть.Не позволять участку оставаться влажным слишком долго, иначе это может привести к появлению других водяных разводов.Рейки некоторых жалюзи можно снять, чтобы их помыть. Если жалюзи можно стирать в стиральной машине, предварительно пятна нужно обработать очищающим средством, затем постирать в щадящем режиме. После стирки повесить их сушиться. При необходимости можно погладить.



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