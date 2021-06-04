Томаты будем собирать ведрами: подкормка для рассады на основе бора

Большинство огородников просто обожают выращивать помидоры, и каждый, кто пытается это делать, только и мечтает о том, чтобы их плоды были крупными, сочными, мясистыми и сладкими. Правда, чтобы добиться этого, придется постараться. И особое внимание нужно будет уделить удобрению растения, благодаря которому его плоды завяжутся гроздьями и будут весьма аппетитными.

Приготовление подкормки

Чтобы приготовить это вкуснейшее для томатов удобрение, нам понадобятся такие ингредиенты:

два грамма борной кислоты;50 мл глицерина;25 мл нашатырного спирта.

Первым делом следует взять стакан горячей воды и добавить туда борную кислоту. Как только она растворится, выливаем раствор в ведро с пятью литрами воды, добавляем туда глицерин и спирт и все хорошенько перемешиваем. Причем измерять количество всех этих компонентов нужно очень точно, ведь если их будет хоть немного больше, готовая смесь лишь навредит помидорам.

Применение удобрения

Когда подкормка будет готова, ею можно будет опрыскать помидоры. Причем именно опрыскать, чтобы удобрение попало не только на грунт и подпитало корни растения, но и на листья. Ведь именно так томаты получат максимальное количество полезных веществ, тогда как при поливе большую часть бора получила бы почва.

И еще очень важно запомнить, что питать подобным удобрением помидоры нужно в тот момент, когда они только начнут цвести. Если же сделать это раньше или позже начала цветения, то эффекта не будет совсем либо он будет минимальным.

Но не только помидоры можно подкрепить подобной самодельной подкормкой. Удобрение борной кислотой будет полезным и для многих других овощных культур. Так что если вы выращиваете на своем огороде огурцы, перцы, клубнику, то можно их подкормить такой смесью. Да и плодовые деревья, в особенности яблони, тоже будут за нее вам искренне благодарны.