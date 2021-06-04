 

Стало известно, почему Facebook готов продавать VR-устройства с убытком для себя

04.06.2021, 4:06, Новости дня
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Американская компания Facebook решила взять под контроль процесс развития рынка виртуальной и дополненной реальности. Для этого решено продавать VR-устройства даже себе в убыток.

Как поясняют специалисты, успех на данном фронте возможен только тогда, когда у обычных пользователей будет достаточное количество необходимых гаджетов. К сожалению, ничего подобного пока в мире не наблюдается.

Нужно, чтобы VR-устройства были одновременно надлежащего качества и продавались по достаточно низким, то есть доступным ценам. Как минимум, речь идет о среднем сегменте, на котором пока нельзя зарабатывать, говорят эксперты компании. Спрос на них вырастет, когда рынок наполнится качественным контентом. Но производство контента затруднено, пока количество реальных пользователей недостаточно.



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