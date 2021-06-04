 

Опубликовано видео признания Протасевичем своей вины

04.06.2021, 4:00, Новости дня
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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.

«Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», – сказал он в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. Об этом информирует РИА «Новости».

 

Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.



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