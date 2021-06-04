Правозащитник сравнил с Холокостом планы властей Аризоны ввести казни в газовых камерах

Планы властей американского штата Аризона казнить приговоренных к смерти заключенных в газовых камерах сопоставимы с ужасами Холокоста и совершенно неприемлемы, сообщил глава правозащитной организации «Альтернатива смертной казни для Аризоны» Кевин Хед.

«Планы использовать газ «Циклон Б» в газовой камере Аризоны ужасны. Любой, кто следит за американской политикой, знает, что в Республиканской партии (США) есть проблема неонацизма. Но руководство штата выходит за рамки простых ассоциаций к подражанию ужасам Холокоста во имя справедливости. Это постыдно, гротескно и заслуживает презрения», – передает его слова РИА «Новости».

Хед подчеркнул, что казнить заключенных в газовой камере «абсолютно неприемлемо» для любой страны, а особенно для Америки, которая заявляет о себе как о лидере в области защиты прав человека. При этом, по мнению правозащитника, проблема выходит далеко за рамки использования того или иного смертельного вещества, поскольку гуманного способа казни «попросту не существует».

«Правительство США должно присоединиться к остальному демократическому миру, положив конец жестокой и неоправданной системе смертной казни. Нигде в мире в 21 веке попросту нет места для спонсируемых государством убийств», – указал Хед.

Согласно расследованию британской газеты Guardian, основанному на документах госзакупок, департамент исполнения наказаний штата Аризона готовится к проведению нескольких казней в тюрьме Флоренс. Казней в исправительном учреждении не было уже семь лет. В документах указано, что конце 2020 года руководство тюрьмы отремонтировало газовую камеру и закупило химикаты для казней с помощью газа и смертельных инъекций. Уточнялось, что департамент исправительных учреждений Аризоны потратил в октябре 2020 года 1,5 млн долларов на покупку тысячи флаконов натриевой соли пентобарбитала, причем средство просили поставить в «немаркированных банках и коробках».