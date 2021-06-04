Рогозин призвал НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил на ПМЭФ о намерении обратиться к главе НАСА Биллу Нельсону с просьбой ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.

«Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», – приводит слова Рогозина РИА «Новости».

«Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять», – заметил Рогозин.

В мае Роскосмос предложил вернуться к обсуждению международного сотрудничества в космосе после отмены санкций против российских предприятий ракетно-космической отрасли. В апреле Рогозин рассказал, что Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона.

Напомним, в 2020 году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил экс-главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо о санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.