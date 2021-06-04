 

Рогозин призвал НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций

04.06.2021, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил на ПМЭФ о намерении обратиться к главе НАСА Биллу Нельсону с просьбой ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.

«Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», – приводит слова Рогозина РИА «Новости».

«Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять», – заметил Рогозин.

В мае Роскосмос предложил вернуться к обсуждению международного сотрудничества в космосе после отмены санкций против российских предприятий ракетно-космической отрасли. В апреле Рогозин рассказал, что Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона.

Напомним, в 2020 году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил экс-главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо о санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Мантуров сделал прививку от коронавируса

12.03 / Олег Ляшко сделал прививку от COVID-19 вакциной Covishield. Ранее он называл ее “индийским хламом”

20.07 / Открытие школ после карантина — ключ для Трампа к победе на выборах

05.05 / В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы

09.11 / В РФ задержали солдата, которого подозревают в убийстве трех сослуживцев. СМИ выяснили причину нападения

06.01 / Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным

22.05 / Представлена новая компьютерная мышь DeathAdder V2 Special Edition

02.05 / В Николаевской области на свалке нашли тело военнослужащего, которого разыскивали в связи с покушением – СМИ

13.09 / Прокуратура назвала предварительную причину пожара в многоэтажке в Краснодаре

13.07 / Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 20%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика