«Нежелательные» немцы

Трем общественным организациям из Германии предписано прекратить свою деятельность в России.



Фото: «Немецко-русский обмен»

Генеральная прокуратура на прошлой неделе внесла три немецких НКО в список нежелательных организаций: это «Немецко-русский обмен», «Центр либеральной современности» и «Форум русскоязычных европейцев». Прокуратура установила, что «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Как именно — не уточняется. Согласно российскому законодательству, за сотрудничество с «нежелательными организациями» может грозить уголовная ответственность.

Список «нежелательных организаций» периодически обновляется на сайте Минюста — сейчас в нем 31 наименование. Первым в этот список в 2015 году, сразу после принятия закона о «нежелательных организациях», попал американский Национальный фонд в поддержку демократии.

Согласно закону, деятельность организации, признанной нежелательной, на территории РФ недопустима, все проекты должны быть свернуты, банки и любые другие финансовые учреждения не могут открывать ей счета. Участие в деятельности такой организации карается уголовной ответственностью.

Возможности наказания широкие — от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

Организация «Немецко-русский обмен» (DRA) — самая старая из трех, попавших на днях в категорию «нежелательных»: она была создана еще в 1992 году. Целью работы на официальном сайте организации названо «гуманное и мирное сотрудничество между Германией и восточной частью Европы». DRA работает с разными странами — наряду с Россией, Украиной и Беларусью это также Польша, страны Балтии, Балкан и Южного Кавказа. Проекты DRA финансируются разными частными и государственными фондами, а также МИД Германии и ЕС.

В самом начале своей деятельности у организации был филиал в Петербурге. Еще двадцать лет назад этот филиал оформился в самостоятельную организацию, которая тоже называется «Немецко-русский обмен», но имеет российскую регистрацию, свое руководство и своих сотрудников. Это важно: решение прокуратуры касается именно немецкой организации. До конца прошлого года у двух организаций были совместные проекты — в прошлую среду немецкий DRA подписал акты о срочном прекращении сотрудничества со всеми своими российскими партнерами в разных регионах, чтобы не подставлять их. Своих сотрудников у DRA в РФ нет.

Поле деятельности DRA весьма обширно. «Это молодежный обмен, работа с гражданскими организациями на разные темы, — перечисляет основные направления работы Штефан Мелле, директор DPA в Берлине. — Был, например, проект на тему инклюзивности в культурных учреждениях. Есть проекты, связанные с изменением климата. Была программа на Северном Кавказе, которая занималась поддержкой малого бизнеса, прежде всего женщин. Были стипендиальные программы для добровольцев, которые хотели пару месяцев поработать в какой-то организации в Германии. Случался обмен экспертами в разных областях — например, работа городских молодежных центров. Конечно, организуем конференции, совершенно разного содержания — о взаимоотношениях с Россией, о гражданской сфере, об устойчивом развитии».

Штефан Мелле точно не знает, почему его организацию признали нежелательной. Он предполагает, что это связано с позицией DRA — в частности, признанием Крыма как территории Украины в соответствии с международным правом или заявлениями по ситуации с правами человека в России.

Впрочем, тревожные звоночки уже были. Еще 13 апреля посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр встретился с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым. Пискарев в ходе разговора упомянул «Немецко-русский обмен», а также «Центр либеральной современности» и «Форум русскоязычных европейцев», отметив, что эти организации «находятся в поле зрения Комиссии в связи с попытками оправдания террористической деятельности, противодействием проектам РФ по линии топливно-энергетического комплекса, культивированием националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодежи, дискредитации действий РФ в борьбе с коронавирусом и попытками искажения российской истории, в том числе событий времен Великой Отечественной войны».

В отличие от DPA, который видит своей миссией обмен со странами Восточной Европы, «Центр либеральной современности» (LibMod) в принципе не фокусируется исключительно на России. Его основатель Ральф Фюкс — член немецкой партии «Зеленые» с сорокалетним стажем и бывший мэр Бремена. В описании организации перечислены основные проблемы, с которыми она намерена бороться, в принципе очень близкие программе немецких «зеленых»: национализм (в том числе в Германии), угроза традиционным демократическим ценностям в Европе и США, популизм, Брексит, несоблюдение прав человека, климатические изменения. Там же через запятую перечислена «антилиберальная» политика Кремля. LibMod называет себя «независимым научно-исследовательским центром, платформой для дебатов и проектной организацией», объединяющей «независимых мыслителей из разных политических лагерей и социальных групп, ищущих ответы на вызовы современности».

Команда организации «Центр либеральной современности». Фото: libmod.de

Большая часть проектов посвящена «зеленой современности». Так, недавно организация презентовала брошюру с советами: как Украина может лучше соответствовать европейским принципам зеленой экономики. Перед этим — исследование, посвященное снижению углеродного следа в авиации.

Что раздражает российские власти, впрочем, тоже понятно. Так, LibMod призывает Европу наложить мораторий на проект газопровода «Северный поток — 2», поскольку он «разжигает разногласия в Европе, противоречит целям ЕС в области климата, ставит под угрозу безопасность Украины и является препятствием для нового начала трансатлантических отношений».

Впрочем, так же рассуждает вся партия «Зеленые» — ее РФ не признает «нежелательной».

Кстати, при этом, когда решалась судьба российской делегации в Парламентской ассамблее Европы, LibMod поддержал призыв российскую делегацию в ПАСЕ оставить.

«Форум русскоязычных европейцев» — самая молодая и наименее формальная из трех организаций. «Форум» был создан в 2017 году по инициативе живущего в Германии российского социолога Игоря Эйдмана, двоюродного брата Бориса Немцова. Согласно декларации «Форума», главная цель организации — «остановить наступление путинизма в Европе».

Акция активистов «Форума русскоязычных европейцев» «Норд Стрим 2 — угроза климату и миру». Фото: forumeuru.org

«Форум» объединяет, в основном, русскоязычных иммигрантов в Германии. Общение происходит преимущественно в группе в Facebook, в которой около двух тысяч участников. Здесь обсуждают новости из России, репостят статьи, обсуждают помощь политзаключенным. Кроме того, «Форум» периодически организует акции: например, акцию солидарности с маршем в поддержку Навального в России.

В Германии на решение РФ признать три организации «нежелательными» отреагировали на высоком уровне. Министр иностранных дел Хайко Маас назвал решение Генпрокуратуры «серьезным препятствием для улучшения отношений с Россией». «Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданским обществом», — отметил министр.

Из-за решения Генпрокуратуры под угрозой срыва оказался «Петербургский диалог» — форум гражданских организаций РФ и Германии, в котором также участвуют «Немецко-русский обмен» и «Центр либеральной современности».

«Российское правительство продолжает придерживаться конфронтационного курса на диалог с гражданским обществом, — пояснил председатель правления «Петербургского диалога» с немецкой стороны Рональд Пофалла. — «Петербургский диалог» призван наводить мосты между нашими странами.

Запрещать своим членам работать в РФ и угрожать им драконовскими наказаниями — мы этого не примем. Инвалидность и криминализация неправительственных организаций достигли невыносимого уровня».

Совместное заседание совета директоров, которое должно было пройти в Москве 8 и 9 июня, уже отменено. Сам форум, назначенный на 14 и 15 октября в Калининграде, состоится, только если в нем смогут участвовать все организации-члены форума, говорит Пофалла.

В поддержку трех немецких НКО уже выступил Международный «Мемориал»*. В своем заявлении он назвал сотрудников, попавших в список организаций, «лучшими экспертами по России», «искренними и доброжелательными друзьями нашей страны».

«Нам же очевидно: решение прокуратуры безосновательно, противоречит интересам РФ и бьет по российско-германским отношениям, поскольку разрушает связи между гражданскими обществами наших стран — связи, без которых не может быть истинной дружбы и сотрудничества», — говорится в заявлении.

Мария Епифанова

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций — «иностранные агенты»

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