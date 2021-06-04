 

Лиловый, мятный и голубой. С чем сочетать и как вписать в свой аутфит модные цвета лета

04.06.2021, 3:12, Разное
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Даже выбирая классику и базовые предметы гардероба, а не модные тренды, все же стоит обратить внимание на цвета одежды, которые сейчас в моде. Этим летом стоит выбрать эффектные тона, которые помогут освежить совершенно любой гардероб. Вот какие модные цвета летом 2021 года, которые выбирают для себя модницы.

Лазурь

Лазурь является довольно красивым и успокаивающим цветом. Она идеально подходит для тех, кто стремится обрести душевное спокойствие. Лазурь выглядит очень элегантно. Именно поэтому ее можно достаточно легко сочетать с совершенно любым другим оттенком. Здесь все зависит от собственных предпочтений и настроения.

Отлично смотрится костюм лазурного цвета в сочетании с мюлями. Кроме того, эффектно выглядит сочетание широких черных брюк с серым жакетом, а также сумочкой и обувью голубого цвета.

Зеленый

Цвет зелени очень красиво и эффектно выглядит летом. Можно выбрать совершенно любой понравившийся оттенок, в частности такой как хаки, мятный, лайм, оливковый, фисташковый или изумрудный.

Для создания более сдержанного образа стоит сочетать зеленый с классическими оттенками. Кроме того, не стоит бояться смешивать несколько тонов зеленого.

Очень красиво смотрится ярко-салатовый кожаный жакет вместе с черной майкой и джинсовыми шортами.

Также отлично будет смотреться зеленая рубашка оверсайз в сочетании с белой футболкой, прямыми джинсами и кроссовками.

Лиловый

Это красивый оттенок, который находится между лавандовым и насыщенным темно-фиолетовым, именно поэтому его достаточно легко стилизовать и сочетать с другими тонами. Отлично будет смотреться короткая твидовая юбка вместе с белой блузкой с пышными рукавами и красивой, элегантной бледно-лиловой сумочкой.

Желтый

Это красивый, яркий и жизнерадостный цвет, который поможет практически мгновенно поднять настроение. Этот оттенок отлично смотрится вместе с черным, розовым, белым, голубым и зеленым цветом. Желтый хорошо подходит для всех оттенков кожи.

Однако, если не хочется выглядеть слишком ярко, стоит выбрать для себя более приглушенные тона, в частности такой как песочный, медовый, горчичный или бледно-лимонный. Можно сочетать желтый верх или аксессуары вместе с белыми шортами, джинсами или брюками.

Мятный

Для тех, кто хочет попробовать что-то новое, цвет морского бриза и свежести станет отличным вариантом. Мятно-зеленый является универсальным оттенком, который отлично смотрится вместе с пастельными тонами, а также черным, розовым, бежевым, персиковым, белым и бирюзовым.

Мята также хорошо смотрится с более яркими цветами, например, такими как зеленый, оранжевый и желтый. Например, стильно будет смотреться костюм мятного цвета вместе с желтыми кроссовками.

Цвет сливочного масла

Бледно-пастельный, нежный и мягкий оттенок, который немного темнее кремового, пользуется большой популярностью в 2021 году. Он отлично сочетается с нейтральными тонами. Летом цвет сливочного масла может стать хорошей альтернативой бежевому и белому. Красиво смотрится пышное платье такого оттенка вместе с зелеными сабо.



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