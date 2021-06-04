 

Не надо экономить на креме для глаз: почему другие кремы не подходят для этой области лица

04.06.2021, 3:12, Разное
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Кожа вокруг глаз отличается тонкостью и чувствительностью. Она требует особого ухода. Для этого участка лица выпускаются специальные виды кремов. Они должны соответствовать вашему возрасту и типу кожи. Почему обычные кремы для лица не подходят для области около глаз? На этот вопрос ищите ответ в статье.

Особенности кожи вокруг глаз

Кожа около глаз имеет свои особенности. Здесь расположено очень мало сальных желез. Эпидермис в этой области не увлажняется естественным образом и часто высыхает. Из-за недостатка увлажнения около глаз нередко образуются мелкие морщинки.

Кроме этого, кожа вокруг глаз очень тонкая. На ней отражаются все погрешности в питании и образе жизни. Это проявляется в образовании темных кругов и отеков под глазами.

Почему не подходит крем для лица

Эпидермис в окологлазничной области нуждается в тщательном уходе. Но его можно обрабатывать только специальными кремами и сыворотками для кожи вокруг глаз. Для этого участка не подходят обычные кремы и другие средства для ухода. Их применение только нанесет вред.

Кремы для глаз проходят специальные офтальмологические испытания. Они не должны раздражать нежную и чувствительную кожу в этой области. Такие средства не содержат спирта и отдушек, а их уровень pH такой же, как у слезы. Состав этих кремов тщательно тестируется, чтобы они не вызывали дискомфорта.

Если вы нанесете на участки вокруг глаз обычный крем для лица, то это может привести к жжению и слезотечению. Ведь такие средства имеют неподходящий уровень pH и могут содержать раздражающие ингредиенты.

Кроме этого, крем для глаз содержит больше витаминов и полезных веществ, чем обычные косметические средства. Кожа в этой области нуждается в особом увлажнении и питании.

Заключение

Кремы для глаз часто изготавливают на основе натуральных ингредиентов. В их состав входят такие продукты, как зеленый чай, ромашка и огурец. Они также содержат ретинол, витамин E, эластин и коллаген. Эти продукты успокаивающе действуют на кожу, а также разглаживают морщинки и устраняют темные круги и отеки под глазами. Обычные кремы для лица не обладают таким действием и часто содержат агрессивные ингредиенты.



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