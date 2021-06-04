В Волгоградской области повысят доступность цифровых сервисов

Взаимодействие властей Волгоградской области с компанией «Ростелеком» повысит доступность сервисов для жителей и предприятий региона, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Бочаров и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Только за последние несколько лет совместно с «Ростелекомом» мы реализовали проекты на сумму более 5,5 млрд рублей. И сейчас в рамках обсуждения планов мы видим, что те проекты, которые будет реализовывать «Ростелеком» на территории Волгоградской области, важны для населения, особенно в этот сложный период, когда вопросы цифровизации выходят на первый план. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и я уверен, что подписанное соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации наших проектов», – передает слова Бочарова ТАСС.

Совместно с компанией «Ростелеком» Волгоградская область продолжает модернизацию региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения, которая была построена и введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Также в числе совместных проектов – ГИС «Система образования Волгоградской области»: технологическое решение обеспечивает работу в едином цифровом пространстве всех школ и детских садов, колледжей и училищ, органов управления отрасли. В рамках проекта «Умный город» модернизирована система освещения в Михайловке: экономия электроэнергии от внедренных технологий в муниципалитете составила более 70%. В период пандемии «Ростелеком» участвовал в организации кол-центров.

По словам Осеевского, реализация соглашения позволит улучшить инвестиционный климат Волгоградской области и повысит качество жизни населения региона.

В области продолжается работа по внедрению цифровых технологий и платформенных решений во всех отраслях, часть мероприятий включена в нацпроект «Цифровая экономика». В регионе уже действуют более 50 информационных систем, закончена работа по переходу на цифровой телевизионный сигнал, продолжается обеспечение отдаленных населенных пунктов высокоскоростным интернетом и устойчивой мобильной связью. Формирование цифрового контура направлено на создание современной комфортной среды на всей территории Волгоградской области, повышение качества жизни людей.