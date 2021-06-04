Лекции и видео-интервью студии общества «Знание» на ПМЭФ набрали 18 млн просмотров

Интерактивная студия Российского общества «Знание» стала одной из самых популярных площадок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), видео эфира студии за два дня работы на Форуме набрали уже 18 миллионов просмотров.

Интерес аудитории получили видео лекций и экскурсий, посвященных знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга, которые общество «Знание» организовало в преддверии ПМЭФ-21. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

В эфире студии прошла премьера эксклюзивной лекции театрального режиссера Андрея Могучего «Город как театральная сцена», съемки которой прошли в Петропавловской крепости. Школьники, присоединившиеся к экскурсии вживую, вместе с режиссером погрузились в загадочную атмосферу города, а участники ПМЭФ и зрители студии смогли пережить эти эмоции вместе с ними. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел для школьников экскурсию «Лахта-центр – новая доминанта Петербурга», в рамках которой рассказал об особенностях работы газового гиганта и ответил на вопросы школьников. В свою очередь директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Семен Михайловский провели лекцию «Санкт-Петербург – архитектурный архипелаг», рассказав об особенностях архитектурного расцвета города в разные эпохи. Экскурсионную программу дня на ПМЭФ завершила прогулка по Петергофу и его фонтанам в компании Елены Кальницкой, генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф».

В течение дня со зрителями, оставившими для спикеров вопросы на сайте студии, общались ключевые фигуры сфер бизнеса, науки и государственного управления. Навык «учись учиться» считает в жизни ключевым и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. «Вы можете обучить себя сами. Но очень здорово, когда у тебя есть хороший учитель», – сказал он, высоко оценив такие просветительские инициативы общества «Знание».

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ «Высшая школа экономики» напомнил, что многие преподаватели его вуза читают свои лекции широкой публике и приглашают туда всех желающих. «Задача ученого – рассказывать сложные вещи интересно. Я очень обрадовался идее обновления общества «Знание». «Вышка» всегда была университетом, открытым городу. С вашей помощью мы станем университетом, открытым всей стране», – сказал он. Для реализации этой задачи Российское общество «Знание» и НИУ «ВШЭ» подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что нужно повышать роль науки в общественном мнении – так, чтобы в ходе соцопросов люди легко могли бы назвать имена российских ученых и знали об их достижениях. Крупные корпорации, добавил Сергеев, прекрасно понимают, как важно вкладывать средства в научные программы: «Чем глубже ты возьмешь фундаментальные знания, тем больше добавленная стоимость твоей продукции. И эта глобальная обратная связь действует для всей экономики». Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров подтвердил: для РЖД как одного из крупнейших работодателей страны очень значима работа корпоративного университета, сотрудничество с обществом «Знание» и приток новых сотрудников, готовых участвовать в разработке технологических решений. «Ключевой элемент – это знания и компетенции. Мы открыты, готовы делиться ими и с удовольствием впитываем все новое», – сказал он.

Ранее сообщалось, что более 70 млн просмотров в интернете набрали лекции, которые были прочитаны в рамках марафона «Новое знание».