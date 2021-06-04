 

Байден запретил американцам покупать акции 59 компаний КНР

04.06.2021, 3:02, Новости дня
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 компаний КНР, связанных с военными, сообщили в Белом доме.

«Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». Уточняется, что указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, среди которых предприятия авиационного и космического секторов Китая.

Действие запрета начнется 2 августа.

В декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ограничить размещение акций китайских корпораций на биржах США. В конечном счете новый закон может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках. Пекин обвинил США в подавлении китайских компаний на фондовом рынке.



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