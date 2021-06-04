Мнение: Протасевич безусловно уважает Лукашенко

На государственном ТВ Белоруссии показывают большое интервью Протасевича.

Судя по опубликованным фрагментам будет очень нажористо. Протасевич нынче безусловно уважает Лукашенко и считает его человеком со стальными яйцами.

Предвижу серьезные возгорания пятых точек.

Полная версия интервью Протасевича. Сейчас идет онлайн. Смотреть с 2-й минуты.

Видео из цикла – отошли знакомому змагару или "невероятному".

Протасевич признает свою вину в организации протестов и провоцировании массовых беспорядков.

Кто координировал протесты в Белоруссии (фамилии).

Улыбающийся Протасевич о том, что чувствует себя прекрасно и о том, что добровольно согласился на интервью.

Протасевичу все равно, что оппозиционеры будут говорить о нем и он нацелен на то, чтобы исправить свои ошибки.

Как Латушко украл проект у Тихановской.

Для чего нужны санкции против Белоруссии.

"Нехта" как дойная корова для "Белорусского Дома" в Варшаве.

Также Протасевич заявил:

1. "Нехту" планируется перевести на российскую повестку.

2. Тихановскую финансируют из разных источников, включая бюджет Литвы, деньги диаспор и т.д.

3. Оппозицию Белоруссии контролируют Польша и Литва (о чем я писал еще в августе, называя ее "польско-литовской оппозицией"). В Польше ее контролирует премьер Польши.

4. Путило неблагодарная свинья. Получил премию Сахарова за то, что делал Протасевич.

5. 1 рекламный пост на "Нехте" в августе 2020-го года стоил 20 000 долларов.

6. Главные специалисты в белорусской оппозиции это специалисты по отмыванию денег.

7. "Нехта" не формировала информационную повестку – ее ей спускали. В доме где она работала, были секретные комнаты, куда сотрудников "Нехты" не пускали.

8. Реальный потолок Белорусского Телеграма – около 1 000 000 человек. Реальная аудитория оппозиционных ТГ-каналов – 500 000 человек.

9. К финансированию "Нехты" причастен российский олигарх конкурирующий с Гуцериевым и связанный с Уралом.

10. Протасевич считает, что оппозиция проиграла и новых серьезных протестов на данном этапе уже не будет.

11. Протасевич боится что его могут выдать в ЛНР и очень надеется, что Лукашенко его туда не отдаст.

12. Поездку на Донбасс в "Азов" он считает теперь самой главной ошибкой в своей жизни. Свое нахождение в составе "Азова" отрицает.

13. Протасевич благодарен, что он оказался в родной Белоруссии, да еще и живой.

14. Заговорщики планировавшие убийство Лукашенко были связаны со штабом Тихановской. Протасевич выступал одним из посредников. Он участвовал в зум-конференциях заговорщиков.

15. В Белоруссии до сих пор есть спящие боевые группы и схроны с оружием, которые до сих пор не обнаружены КГБ.

16. Протасевич полностью сотрудничает со следствием и готов предоставлять и далее ценную информацию, чтобы исправить свои ошибки.

17. Политикой он заниматься уже не хочет, просит у всех прощения и надеется, что все закончится для него не столь плохо, как могло бы.

Польско-литовская оппозиция уже визжит, что не надо смотреть интервью Протасевича, так как его взяли в заложники и заставляют говорить неправду.

По содержанию – сильнейший удар по польско-литовской оппозиции. Протасевич очевидно очень хочет избежать выдачи на Донбасс и скостить себе срок, поэтому сдает все и всех. Ну и плюс в СИЗО КГБ очень вкусные макароны с мясом.

Истерика Запада по поводу посадки самолета в Минске и ареста Протасевича как и ожидалось, оказалась связана с тем, что Протасевич мог рассказать на камеру, так как он был посвящен во внутреннюю кухню неудачного переворота в Белоруссии и различных информационных операций его сопровождавших.

Протасевич складно поет, а эти показания теперь на долгое время обеспечат белорусской государственной пропаганде годный контент, в то время как оппозиции будет особо нечего ответить, кроме причитаний "его пытали", "его заставили", "все неправда", "да и вообще, это не борец, а так, тряпка".

Само же интервью Протасевича, живо напомнило показания Савинкова, который после ареста в рамках операции "Синдикат-2", также чистосердечно сотрудничал с советскими чекистами и сливал секретную информацию о подрывной деятельности против СССР в надежде, что сможет избежать смертного приговора. В отличие от Савинкова, Протасевич просто сядет, а чистосердечность и полнота его показаний, напрямую определят размер срока, который ему предстоит отсидеть.

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