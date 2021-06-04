Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги

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04.06.2021, 2:34, Новости дня
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Минобороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало раздел с архивными документами «Жить в памяти и сердцах!», посвященный сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Латвии от немецко-фашистских оккупантов.

Прибалтийская наступательная операция по праву считается одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий, передает ТАСС.

Советским войскам удалось сломить сопротивление противника, несмотря на тяжелейшие условия лесисто-болотистой местности и мощные укрепления вермахта. В итоге уже 24 ноября 1944 года операция завершилась полным успехом Красной армии и освобождением Риги.

В новом разделе опубликованы уникальные документы, в которых рассказывается о том, как местные жители встречали своих освободителей. «Население города Рига – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты – встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, портретами руководителей нашей партии и правительства», – говорится в донесении начальнику Политического управления 3-го Прибалтийского фронта.

Именно в Латвии Красную армию встречали тепло и радушно. «Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало нас приветливее, чем в Риге», – отмечается в опубликованном донесении начальника политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии.

За освобождение прибалтийских республик советские войска заплатили немалую цену. В боях на территории Латвии погибли более 205 тыс. красноармейцев. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах на территории этой страны.

Минобороны опубликовало подробные сведения обо всех основных захоронениях. На территории одной только латвийской столицы находятся 25 советских воинских захоронений, в которых погребено 45 тыс. человек. Своеобразным символом всех погибших за латвийскую столицу стал возведенный в городе в 1985 году величественный Памятник освободителям Риги.

Однако попытки исказить историю и стереть память о павших воинах предпринимаются и в этой стране. В новом разделе на сайте Минобороны опубликованы карточки многих воинских захоронений, представлены архивные документы, повествующие о подвигах покоящихся там героях-красноармейцах.

В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Егабпилс. Рассказывается о том, что местные «патриоты» уже давно ведут борьбу с этим памятником.

Обнародована информация и о захоронении в городе Даугавпилс, где в местном парке Дубровина находится мемориальная композиция на советском воинском захоронении 1944 года. В пояснении указывается, как в результате действий местных властей и этот монумент пришел в неудовлетворительное состояние.

Подобная ситуация сложилась вокруг большинства советских военных кладбищ в Латвии. Попытки вычеркнуть павших воинов-красноармейцев из истории предпринимались во многих других городах, к примеру в Лимбаже, Елгаве и Саласпилсе.

Напомним, 21 мая Минобороны опубликовало документы об освобождении Праги, а также рассекретило журналы боевых донесений частей Красной армии о взятии Берлина.



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