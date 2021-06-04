Блинкен потребовал от РФ прекратить кибератаки по территории США

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что на РФ якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.

«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку и ее главари находились в РФ и находятся в России. Так что я считаю, что на РФ лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».

Кроме того, он выразил мнение, что властям США и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак. «Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства – не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности», – сообщил Блинкен в интервью испанской службе CNN.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.

Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности РФ к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».

Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности РФ к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность РФ к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.