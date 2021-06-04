 

Саудовская Аравия объявила о партнерстве с РФ в атомной энергетике

04.06.2021, 2:34, Новости дня
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Сотрудничество Эр-Рияда и Москвы включает партнерство в атомной энергетике, в том числе участие РФ в строительстве реакторов на территории Саудовской Аравии, сообщил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

«Сотрудничество с Россией включает сферу атомной энергетики, проектирование и строительство реакторов в королевстве», – приводит ТАСС слова министра со ссылкой на саудовский новостной портал Akhbar Al Saudiya.

26 мая стало известно, что Саудовская Аравия и РФ согласовали второй этап дорожной карты развития научно-технического и экономического сотрудничества, включающий более 50 проектов в 60 различных сферах сотрудничества. В декабре 2020 года РФ и Саудовская Аравия подготовили дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству.

В октябре 2019 года глава Росатома Алексей Лихачев заявлял о готовности строить АЭС в Саудовской Аравии вместе с американскими, европейскими и азиатскими компаниями.



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