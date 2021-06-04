TikTok только что дал себе разрешение на сбор биометрических данных о пользователях в США, включая «отпечатки лица и голоса».

Изменения в Политике конфиденциальности TikTok в США в среду представили новый раздел, в котором говорится, что приложение для социальных сетей «Может собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию» из контента его пользователей. Это включает в себя такие вещи, как «Отпечатки лица и голоса», политика объяснена. Получив комментарии, TikTok не смог подтвердить, какие разработки продукта потребовали добавления биометрических данных в его список раскрываемой информации об информации, которую он автоматически собирает от пользователей, но сказал, что запросит согласие в случае начала такой практики сбора данных.

Детали сбора биометрических данных были представлены в недавно добавленном разделе «Информация об изображениях и аудио», расположенном под заголовком «Информация, которую мы собираем автоматически» в политике.

Это часть Политики конфиденциальности TikTok, в которой перечислены типы данных, которые приложение собирает от пользователей, которые и без того были довольно обширными.

Первая часть нового раздела объясняет, что TikTok может собирать информацию об изображениях и аудио, которые находятся в пользовательском контенте, «Такие как идентификация объектов и пейзажей, которые появляются, наличие и расположение на изображении черт и атрибутов лица и тела, характера звука и текста слов, произнесенных в вашем Пользовательском контенте».

Хотя это может показаться жутким, другие социальные сети распознают объекты на изображениях, которые вы загружаете, чтобы использовать специальные возможности (например, описывать, что находится на фотографии в Instagram), а также для целей таргетинга рекламы. Определение того, где находится человек и пейзаж, может помочь с эффектами AR, а преобразование произнесенных слов в текст помогает с такими функциями, как автоматические подписи TikTok.

В политике также отмечается, что эта часть сбора данных предназначена для включения «Специальные видеоэффекты для модерации контента, для демографической классификации, для рекомендаций по содержанию и рекламе, а также для других операций, не идентифицирующих личность», это говорит.

В более касательной части нового раздела упоминается план сбора биометрических данных.

Говорится:

Мы можем собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию в соответствии с законодательством США, такую ​​как отпечатки лица и голоса, из вашего Пользовательского контента. В случаях, когда это требуется по закону, мы будем запрашивать у вас любые необходимые разрешения до любого такого сбора.

Само заявление расплывчато, поскольку не указывает, учитывает ли оно федеральный закон, законы штата или и то, и другое. Это также не объясняет, как другая часть, зачем TikTok эти данные. Он не определяет терминов «отпечатки лица» или «голосовые отпечатки». Он также не объясняет, как он будет искать «требуемые разрешения» у пользователей, и будет ли он опираться на законы штата или федеральные законы для управления процессом получения согласия.

Это важно, потому что на сегодняшний день только несколько штатов США имеют законы о биометрической конфиденциальности, включая Иллинойс, Вашингтон, Калифорнию, Техас и Нью-Йорк. Если TikTok запрашивает согласие только «там, где это требуется по закону», это может означать, что пользователям в других штатах не нужно будет информировать о сборе данных.

Получив комментарий, представитель TikTok не смог предоставить более подробную информацию о планах компании по сбору биометрических данных или о том, как это может быть связано с текущими или будущими продуктами.

«В рамках нашей постоянной приверженности прозрачности мы недавно обновили нашу Политику конфиденциальности, чтобы внести больше ясности в информацию, которую мы можем собирать», — сказал представитель.

Компания также указала нам на статью о своем подходе к безопасности данных, последний отчет TikTok о прозрачности и недавно запущенный центр конфиденциальности и безопасности, который призван помочь людям лучше понять свой выбор конфиденциальности в приложении.

Раскрытие биометрических данных происходит в то время, когда TikTok работает над тем, чтобы вернуть доверие некоторых пользователей из США.

При администрации Трампа федеральное правительство попыталось полностью запретить TikTok работать в США, назвав приложение угрозой национальной безопасности из-за того, что оно принадлежит китайской компании. TikTok боролся с запретом и официально заявил, что хранит данные пользователей TikTok только в американских центрах обработки данных и в Сингапуре.

Он заявил, что никогда не передавал данные пользователей TikTok правительству Китая и не подвергал цензуре контент, несмотря на то, что он принадлежит базирующейся в Пекине ByteDance. И он сказал, что никогда не сделает этого, если его спросят.

Хотя изначально запрет TikTok был прекращен в судах, федеральное правительство обжаловало это решение. Но когда президент Байден вступил в должность, его администрация приостановила процесс апелляции, поскольку она рассмотрела действия, предпринятые его предшественником. И хотя на сегодняшний день Байден подписал распоряжение об ограничении инвестиций США в китайские фирмы, связанные с слежкой, позиция его администрации в отношении TikTok остается неясной.

Однако стоит отметить, что новое раскрытие информации о сборе биометрических данных последовало за урегулированием в размере 92 миллионов долларов по коллективному иску против TikTok, первоначально поданному в мае 2020 года, по поводу нарушения приложением социальных сетей Закона о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс. Сводный иск включал более 20 отдельных дел, поданных против TikTok по поводу сбора платформой и обмена личной и биометрической информацией без согласия пользователя. В частности, это включало использование технологии лицевых фильтров для создания спецэффектов.

В этом контексте команда юристов TikTok, возможно, хотела быстро защитить себя от будущих судебных исков, добавив пункт, который разрешает приложению собирать личные биометрические данные.

Мы также должны отметить, что раскрытие информации было добавлено только в Политику конфиденциальности США, поскольку на других рынках, таких как ЕС, действуют более строгие законы о защите данных и конфиденциальности.

Новый раздел был частью более широкого обновления Политики конфиденциальности TikTok, которое включало другие изменения, как большие, так и мелкие, от исправлений ранее допущенных опечаток до обновленных или даже совершенно новых разделов. Однако большинство этих настроек и изменений можно легко объяснить — например, новые разделы, которые четко ссылаются на амбиции TikTok в области электронной коммерции или корректировки, направленные на устранение последствий Apple»Прозрачность отслеживания приложений» в отношении таргетированной рекламы.

По большому счету, у TikTok все еще есть много данных о своих пользователях, их контенте и их устройствах, даже без биометрических данных.

Например, в политике TikTok уже говорилось, что он автоматически собирает информацию об устройствах пользователей, включая данные о местоположении на основе вашей SIM-карты, IP-адреса и GPS, использование вами самого TikTok и всего контента, который вы создаете или загружаете, данные, которые вы отправляете в сообщениях. в своем приложении, метаданные из загружаемого вами контента, файлы cookie, имена приложений и файлов на вашем устройстве, состояние батареи и даже шаблоны и ритмы нажатия клавиш, среди прочего.

Это в дополнение к «Информации, которую вы хотите предоставить», которая появляется, когда вы регистрируетесь, связываетесь с TikTok или загружаете контент. В этом случае TikTok собирает вашу регистрационную информацию (имя пользователя, возраст, язык и т. Д.), Информацию профиля (имя, фото, учетные записи в социальных сетях), весь ваш пользовательский контент на платформе, ваш телефон и контакты в социальных сетях, платежи. информация, а также текст, изображения и видео, найденные в буфере обмена устройства. (TikTok, как вы помните, разорил Appleфункция iOS 14, которая предупреждает пользователей о том, что TikTok и другие приложения получают доступ к содержимому буфера обмена iOS. Теперь политика гласит, что TikTok «может собирать» данные из буфера обмена «с вашего разрешения».)

Само содержание Политики конфиденциальности не имело непосредственного отношения к некоторым пользователям TikTok. Вместо этого это было ошибочное развертывание.

Некоторые пользователи сообщали, что видели всплывающее сообщение, предупреждающее их об обновлении Политики конфиденциальности, но страница была недоступен когда они пытались это прочитать. Другие жаловался постоянно видеть всплывающее окно. Эта проблема не кажется универсальной. В тестах у нас не было проблем со всплывающим окном.

Дополнительная отчетность Зака ​​Уиттакера

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