Железный скандал

Кого на самом деле «нахлобучили» металлурги.

Андрей Белоусов. Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС

В понедельник РБК опубликовал обширное интервью вице-премьера Белоусова. Среди вороха банальностей о прорывах, успехах и «импортозамещении» острыми стальными иглами блеснули две отточенные цитаты, моментально облетевшие новостные ленты и заставившие дрогнуть Московскую биржу:

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб., — сказал вице-премьер. И добавил, как гвоздь вбил: — У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем».

Что имел в виду начальник по экономике, когда рассуждал о «нахлобучке бюджета», мы сказать точно не можем. Но очевидно, что речь шла о росте цен на продукцию металлургических комбинатов.

На подорожание арматуры застройщики жаловались еще в декабре прошлого года, к началу 2021 года цены на металлопродукцию и прокат внутри РФ выросли процентов на тридцать.

Но вот о сверхприбылях металлургов мы знаем точно. Например, из опубликованной отчетности Новолипецкого металлургического комбината следует, что год к году (I кв. 2020 к I кв. 2021) чистая прибыль компании выросла на 25 млрд руб. (с 7,8 млрд руб. до 33,4 млрд руб.). Такими же темпами росли доходы у ММК, «Северстали» и других предприятий отрасли (и в РФ и за рубежом). За это надо сказать спасибо мировому росту цен на все металлы — и черные и цветные, которые пошли вверх со второй половины 2020 года. Странно, если бы российские металлурги не показали бы прибыль.

И вот теперь вице-премьер пригрозил эту прибыль отобрать.

Слова Белоусова вызвали бурное обсуждение. Экономисты рассуждали, что рост цен на металлы — штука цикличная, сегодня он есть, а завтра его может и не быть. Лоббисты металлопрома напомнили, что налоговые платежи сталелитейщиков и так удвоятся по сравнению с 2020 годом, и речь тут идет о сумме в 200 млрд рублей. Аналитики подсказывали, что налогов могло быть и побольше, если бы стальные бароны не вели дела через офшоры, а платили налоги в РФ, и удивлялись, почему правительство вместо повышения налогов не попытается мотивировать олигархов к переводу бизнеса в юрисдикцию РФ.

Наконец, заговорила тяжелая артиллерия — вице-премьеру Белоусову ответил Владимир Лисин, хозяин Новолипецкого металлургического, № 3 в списке российских миллиардеров Forbes, обладатель состояния в $26,2 миллиарда, и президент ассоциации «Русская Сталь»:

«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое… Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз»… Вот точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли…»

Вице-премьер с олигархом в публичную дискуссию не вступил, а вот биржа Лисина услышала — акции сталелитейных компаний отыграли утреннее падение цен. К дискуссии подключился министр промышленности и торговли Денис Мантуров и пригласил хозяев российской металлургии на встречу — поговорить о будущем.

Совещание было назначено на 1 июня, и после его окончания мы узнали удивительные вещи. Оказывается, министр промышленности не согласен с вице-премьером!

«На совещании с главами и собственниками крупнейших металлургических компаний РФ Мантуров заявил, что выступает против инициативы первого вице-премьера Андрея Белоусова взимать с компаний прибыль, полученную за счет благоприятной конъюнктуры на рынке металлов», — рассказали источники Forbes.

А что же Мантуров предлагает взамен?

Министр предложил обсудить скидки на металл для государственных строек. Официально Минпромторг пояснил РИА «Новости», что министр «не затрагивал вопрос дополнительных налогов», зато компании в ходе совещания заявили о готовности «не повышать цену поставок в рамках госпрограммы вооружений и заключать контракты по госстройкам со скидкой».

Все хорошо, расходимся, граждане. Денег у металлургов не отберут, зато металл на стройки пойдет со скидкой (наверняка еще и на ПМЭФ об этом объявят).

То есть вы хотите, чтобы мы поверили, что у Мантурова с Белоусовым есть какие-то разногласия? Которые урегулируются вот так, в ходе публичного спора, с привлечением прессы, особенно накануне шоу достижений российского государственно-капиталистического хозяйства (это я о ПМЭФ, если что).

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Конечно, здесь история не «про налоги» и не «про сверхприбыли». Мы часто представляем себе (точнее, нам так говорят), что в РФ-экономике есть какое-то «разделение властей». Допустим, есть «плохие олигархи», которые почему-то (!) ведут все дела через офшоры и при каждом удобном случае «нахлобучивают правительство», но есть и «хорошее правительство», которое хочет бороться за собираемость налогов и социальную ответственность бизнеса.

Или наоборот — есть «добрые олигархи», которые инвестируют в новые заводы-пароходы и вообще несут «социальную ответственность», а есть «злое правительство», которое только и смотрит, как забрать деньги у эффективного бизнеса и потратить их на какие-нибудь «дороги в никуда».

Оба этих представления неправильные.

Правильно будет так — в «корпорации РФ» есть «металлургическая бизнес-единица» (комбинаты и все, что выстроено вокруг них) (точно так же как есть «нефтяная», «транспортная» бизнес-единицы). И есть «контрольное управление» — то есть правительство.

Люди, которые управляют всем этим делом, члены высшей касты хозяев страны, вполне взаимозаменяемы — могло быть так, что Лисин был бы вице-премьером и требовал повышения налогов, а Белоусов — хозяином НЛМК, и рассказывал бы про инвестиции.

Но как «солдат службу не выбирает», так и член правящей касты работает там, где он будет наиболее эффективен, и говорит то, что должен говорить. Правящие семьи распределяют полномочия так, чтобы ни у кого их не оказалось слишком много. И чтобы никто не заработал лишнего.

При чем здесь бюджет, о котором беспокоится вице-премьер? Из-за роста цен снижается прибыльность бизнеса тех олигархических группировок, которые занимаются реализацией государственных строительных проектов. Это они могли бы сказать, что металлурги их нахлобучили.

Там, где бизнес отделен от власти, правительство могло бы ответить: не можете заработать — ваши проблемы. Придется немного ужаться в личных расходах, например.

Но так никто не говорит, напротив, правительство пеняет стальному олигарху: зачем ты продаешь строительному олигарху так дорого, дай ему скидку!

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Перед нами обычный «внутрикорпоративный конфликт», нормальный как раз для семейного, «дружеского» бизнеса — кому-то показалось, что кто-то слишком много заработал, причем немножко в ущерб другим членам семьи (ну продал «своим», из братской бизнес-единицы, дороже, чем мог бы).

Тем более что правительство собирается объявить «50 стратегических инициатив», как обещал Белоусов в своем интервью, «инициативы», в переводе на русский язык — это «дать денег» и «взять денег». Вот вице-премьер и напомнил металлургам, чтобы готовили деньги. Ой, говорят металлурги, денег дадим и скидки сделаем (куда деваться), но попросим новых послаблений и льгот. И никакой борьбы. Небольшой спор друзей и родственников о том, как поделить между собой сотню миллиардов.

Правда, деньги, которые олигархи «не доберут» друг с друга, они доберут с людей (через рост цен на все, что не «государственный заказ»). Но это уже другая история.

Дмитрий Прокофьев

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