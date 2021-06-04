 

Как носить брюки после 45 лет и создавать с ними шикарные летние образы (советы и примеры)

04.06.2021, 2:16, Разное
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Летние образы отличаются своей яркостью и насыщенностью. С приходом лета хочется больше красок и сочности, но стилисты не советуют сочетать сразу много контрастов в одном образе. Лучше подобрать спокойную основу и добавить в нее немного яркости одним акцентом. На примере сочетания с брюками можно рассмотреть, как именно лучше создавать летний образ.

Красиво и стильно

При выборе летних брюк нужно ориентироваться на легкость ткани, удобность материала в процессе носки, параметры тела и обязательно стиль, в котором уже подобрана другая одежда. Даже если в тренде совсем не такие вещи, не нужно подстраиваться под быстротечную моду. Стилисты предлагают модные эксперименты.

В этом сезоне будут популярны брюки свободного кроя с высокой посадкой. Они выглядят объемно, но на самом деле сделаны из легких тканей, поэтому практически не ощущаются на теле. Лучше отдавать предпочтение нейтральным базовым оттенкам брюк в светлой гамме, а яркий акцент делать с помощью интересной рубашки или блузы с принтами. Можно дополнить образ сумкой в неоновом тоне.

Смысл концепции этого сезона в простоте, практичности и удобности, поэтому можно обновить гардероб вещами в стиле бохо и кэжуал.

Яркие нотки

Правильно выбранная одежда поможет женщине скинуть пару лишних лет.

Укороченные брюки прямого кроя в светлом тоне впишутся в повседневный образ в дуэте с простой рубашкой или легкой блузой. Такой тандем добавит образу легкости и практичности. Если дополнить композицию туфлями на каблуке, получится образ стильной дамы, а вот если взять кроссовки, то это сразу уклон к спортивному стилю.

Брюки с пиджаком из легкой ткани будут смотреться по-деловому, заменить пиджак может водолазка с завязанным сверху свитером, она акцентирует внимание на фигуре. Если хочется легкости, то лучше сочетать разные варианты брюк с простой белой рубашкой оверсайз.

В летнем сезоне не нужно ограничиваться только монотонными вещами, можно подбирать и оттенки понасыщеннее. Всегда в тандеме будет дорого смотреться черный с молочным, это стильно и просто.

Особый вкус

На каждый день можно подобрать пудровые оттенки брюк и сочетать их с такими же рубашками. Если в одежде уже есть принты, то не нужно совмещать разные варианты в одном дуэте, чтобы не получилось некрасиво. Образ возрастной красотки должен быть сбалансированным и продуманным до мелочей, чтобы ощущение комфорта было максимальным.

Темные и светлые оттенки все так же находятся на пике популярности, этот вариант подойдет тогда, когда захочется простой базы в стиле. Но от яркого акцента здесь отказываться не нужно, его можно сделать, выбрав яркую сумочку или обувь.

Чтобы чувствовать себя красиво и уверенно, можно выбрать композицию с широкими брюками и трикотажными кофтами. Даже легкие футболки будут смотреться эффектно в сочетании с такими объемными брюками.

Сверху можно надеть кардиган или легкую накидку такого же оттенка, как и брюки, чтобы создать красивый дуэт.

Если нужно сделать акцент на талии, то желательно подбирать светлую одежду с обтягивающими элементами. Такое сочетание добавит образу уверенности и поможет скрыть лишние годы.



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