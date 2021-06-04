Протасевич в эфире белорусского государственного канала прокомментировал слухи о его участии в батальоне “Азов”

Протасевич сказал, что в зону антитеррористической операции (АТО) он впервые поехал в 2014 году и пробыл там полтора месяца.

На вопрос: “Вы были при этом подразделении [“Азов”]?” – Протасевич ответил: “Да”.

“Но, опять же, я даже форму не носил. В 2014 году я даже ни разу не был в зоне боевых действий… Все было проще. По сути, я состоял в подразделении белорусов… То, что называется “Отряд “Погоня”. Этот отряд – по сути, всего-то было три человека”, – сказал он.

На вопрос ведущего Марата Маркова, был ли отряд в составе “Азова”, Протасевич ответил: “Просто к “Азову” прикрепили… Это мог быть и “Айдар”, и “Донбасс”, и “Днепр”, “Торнадо” – да что угодно. Просто туда прикрепили”.

На вопрос, был ли он в штате батальона, Протасевич ответил, что нет.

“Я же иностранец. В штат официально не могли включить, потому что я иностранец”, – сказал он.

Ведущий спросил о распространяемых в интернете фото человека в военной форме, на которых якобы изображен Протасевич. Журналист сказал, что на снимках он.

“Да, но они [фото] сделаны на полигонах”, – добавил Протасевич.

Оппозиционный журналист также сказал, что пулемет, с которым якобы он изображен на фото, ему выдали.

“Но, опять же, большую часть времени мы все проводили на базах”, – сказал он.

Протасевич также заявил, что “поездка туда была ошибкой”.

Также на вопрос, является ли он белорусским бойцом “Азова” с позывным Ким, который давал интервью “Радыё Свабода” в 2015 году, Протасевич ответил утвердительно.

“В том же интервью, которое я тогда давал, хотел построить из себя бравурного вояку и так далее. Плюс, давайте будем честны: во-первых, сколько мне тогда было?.. 19 лет или 20. Я тогда был подростком, окрыленным каким-то напускным и абсолютно неверным романтизмом войны. И я могу сказать, наверное, более того: я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении, и позже я просто вошел в состав одного из подразделений. Но, опять же, я в то же время все равно продолжал заниматься в основном фотографией”, – сказал Протасевич.

Ведущий отметил, что против Протасевича открыла “дело” “генпрокуратура ЛНР”.

“Естественно, целиком логично, что такое уголовное дело было возбуждено. Мне тяжело на самом деле сказать еще хоть что-то…” – прокомментировал эту информацию оппозиционный журналист.

Также Марков спросил у Протасевича, не боится ли он “запроса на экстрадицию”. Журналист ответил, что надеется, что у считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко “найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости, чтобы его не выдать”.

Полуторачасовое интервью Протасевича вышло на провластном канале ОНТ в четверг вечером. В нем оппозиционный журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, а также заявил, что не хочет больше “лезть в политику”. При этом на его руках были видны следы, которые могут свидетельствовать о травмах.

Пресс-секретарь белорусского оппозиционного лидера Светланы Тихановской Анна Красулина в комментарии изданию “Газета.Ru” сравнила интервью с пыточной. Она сказала, что Протасевич – “заложник в руках террористов”.

Отец Протасевича в эфире канала “Дождь” выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

Контекст:

Лукашенко утверждал, что задержанные в Минске Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, “убивали людей на Донбассе”. Однако основатель полка “Азов” Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. Родители Протасевича тоже говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

Кроме того, украинский журналист Денис Казанский 1 июня в Facebook обнародовал отрывок из сюжета hromadske, на котором есть Протасевич. “Он получил легкое ранение и ему оказывают помощь. На видео видно, что в отличие от бойцов “Азова”, Роман одет по гражданке”, – подчеркнул Казанский.

“Генпрокуратура” террористической организации “ЛНР” обратилась к Беларуси с просьбой передать ей Протасевича.

1 июня Лукашенко согласился, чтобы террористы “ЛНР” допросили Протасевича. “Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы”, – сказал он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

3 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что по его информации, Евросоюз на следующей неделе введет санкции против белорусских чиновников, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

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