“Сошью костюм и нашью на него звезду “Олигарх”. Коломойский заявил, что “морально готов” попасть в реестр олигархов

“Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть “белой вороной” и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду “Олигарх”, – заявил он.

Коломойский сказал, что его полиция будет актуальной только если законопроект примут в такой редакции, в какой он сейчас внесен в парламент.

“Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекту, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее “готов” не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов”, – сказал он.

На вопрос, не хочет ли он избавиться от своих активов, чтобы не попасть в этот реестр. Коломойский ответил, что “не будет ничего продавать под дулом пистолета”. Также он ответил, что готов подавать отчетность о своих доходах,как предусмотрено в законопроекте.

“Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают”, – сказал он.

Также Коломойский готов отчитываться о встречах с политиками, если они будут.

“Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А что? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То, что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем”, – заявил бизнесмен.

Контекст:

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом “Forbes Украина”, Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает четвертое место.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно законопроекту, “олигарх” отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—