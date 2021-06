В Великобритании полностью привили от коронавируса 50% взрослого населения

“Еще одна важная веха сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту с помощью двух доз. Спасибо замечательной команде. Мы продолжаем”, – заявил он.

Another Important milestone today. 50% of all adults in the U.K. have had the protection of two doses. Thank you to a brilliant team. We keep going. @Emily_JR_Lawson @maddymcternan @jonathanleach13 @NikkiKF @AHamiedNHS @NHSuk

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) June 3, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация против коронавируса в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. Это первая страна, где началась массовая прививочная кампания.

В Великобритании разрешены вакцины от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—