 

МИД Германии о попытке самоубийства политзаключенного Лапытова: Это символизирует безнадежность, в которую Лукашенко погружает белорусов

04.06.2021, 2:06, Новости дня
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“Это шокирует и символизирует безнадежность, в которую Лукашенко погружает белорусов с помощью репрессий и жесткого насилия. Вот почему уместно снова очень четко заявить о нашем требовании: освободить всех политзаключенных, перейти к национальному диалогуи провести справедливые, свободные и законные выборы”, – заявила спикер.

Она отметила, что Евросоюз велет консультации по расширению санкций против Беларуси.

Контекст:

1 июня на заседании суда Латыпов рассказал об угрозах силовиков и воткнул себе в горло, вероятно, ручку. Его увезли из суда в бессознательном состоянии и прооперировали.

На следующий день в минздраве Беларуси состояние Латыпова называли стабильным. Представитель больницы говорил в эфире гостелеканала, что Латыпов после операции находился на ИВЛ, пишет TUT.ВY.

40-летнего Латыпова задержали 15 сентября 2020 года. Как сообщило “Настоящее время”, это произошло, когда он пытался защитить от неизвестных в штатском мурал с изображением музыканта Виктора Цоя в одном из дворов белорусской столицы (двор с муралом жители назвали “Площадью перемен”). Потом минчанина доставили в изолятор в переулке Окрестина. Его подозревают в “массовых беспорядках”.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Задерживали и детей. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) по итогам саммита в Лондоне 3–5 мая призвали провести в Беларуси новые выборы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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