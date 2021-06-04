Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta

После завершения активной части белорусских протестов канал «Nexta live» хотели перевести на российскую повестку, его спонсировал российский олигарх для заказных материалов против конкурентов, сообщил основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.

Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что самый крупный канал группы Nexta собирались переключить на российскую повестку, после того как утихнет активная часть белорусских протестов, передает ТАСС.

«Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа самый большой актив. Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», – сообщил Протасевич.

По его словам именно российское финансирование стало первой точкой конфликта между ним и создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степаном Путило. «Когда открыли читательские пожертвования, туда шли зачисления до 20 долларов, но спустя две недели Степан похвастался: одна компания делает крупные переводы – плюс 3000 евро, плюс 5000 евро», –рассказал Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ. Российский спонсор канала, по словам Протасевича, владел компанией на Урале и был прямым конкурентом российского олигарха Михаила Гуцериева. «Nexta live» публиковал «данные о личном перемещении самолета Гуцериева, внутренние документы его компании. Это был уже промышленный шпионаж», – утверждает Протасевич.

Все материалы в рабочий чат присылал Степан Путило. По словам Протасевича, позже Путило встречался с российским спонсором в Варшаве.

Ранее было опубликовано видео признания Протасевичем своей вины в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.