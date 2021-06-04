 

Россия поставила Индии крупную партию медикаментов

04.06.2021, 1:38, Новости дня
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Министерство иностранных дел РФ сообщило о поставке Индии крупной партии медикаментов в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В рамках выполнения ранее принятого руководством Российской Федерации решения об оказании Республике Индии гуманитарного содействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 3 июня осуществлена очередная поставка в Нью-Дели крупной партии медикаментов, включающей противовирусные лекарственные препараты, общим весом более 10 тонн», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в Индии превысило 28,4 млн человек, более 337 тыс. человек умерли.

Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из РФ вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу.

7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID-19 к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. РФ также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.



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