 

Протасевич рассказал о «грызне» в белорусской оппозиции

04.06.2021, 1:38, Новости дня
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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, «грызни», есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.

«Думаю, все прекрасно понимают, между различными инициативами и штабами была масса проблем… Сколько на самом деле происходит внутренней грызни… Происходит очень много внутренних конфликтов. И штабы боятся больше всего того, что внутренние конфликты, которых огромное множество, будут выноситься (в публичную плоскость)», – приводит РИА «Новости» слова Протасевича, сказанные в интервью гостелеканалу ОНТ.

Он заявил, что все преследуют свои интересы, есть те, кто громче всех кричит, а хочет получить доступ к финансам, например, средствам белорусских диаспор за рубежом. Протасевич заявил, что примером таких фигур можно назвать Ольгу Карач, которая, по его словам, «даже не заинтересована во власти, а реально заинтересована в деньгах».

Накануне Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.



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