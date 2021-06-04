Россия в течение месяца откажется от доллара

…в структуре ФНБ.

Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом, как передает ТАСС, пояснил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, снизится доля британского фунта.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — рассказал Силуанов.

Согласно изменениям, доллар составит 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», — пояснил Силуанов, отметив, что переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца.

ОБНОВЛЕНИЕ

14:18 По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, отказ от доллара в структуре ФНБ вызван угрозой санкций со стороны США. Он отметил, что это решение не отразится на курсе рубля. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле назвали процесс дедолларизации постоянным.

«И этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Глава Минфина также заявил, что высокий уровень инфляции свидетельствует о наличии «элементов перегрева» в российской экономики.

«У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году», — объяснил Силуанов. Он отметил, что это почти на 2% выше целевого показателя в 4%.

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