 

От прыщей избавляет хлорофилл: правда ли это работает, как обещают в ТикТоке

04.06.2021, 1:18, Разное
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Многие люди (особенно молодые девушки) считают прыщи серьезной проблемой и всячески пытаются их вылечить. В социальной сети «ТикТок» недавно распространили видео с чудодейственным средством, которое якобы помогает избавиться от данной эстетической проблемы чуть ли не в два счета. Речь идет об освежающей водичке с хлорофиллом, и мы сейчас попробуем понять, действительно ли она работает.

Вкратце о современной тенденции

Блогеры утверждают, что если каждый день пить водичку с хлорофиллом, то можно довольно быстро вылечить угревую сыпь и прыщи.

Как известно, хлорофилл отвечает за зеленый окрас растений, а еще принимает непосредственное участие в процессе фотосинтеза. Это вещество под воздействием солнечных лучей превращает углекислый газ и воду в кислород и глюкозу.

Предполагается, что эта особенность должна помочь и человеческому организму. Хлорофилл якобы будет очищать его и способствовать выведению токсичных веществ.

Работает ли это на самом деле?

Данный растительный пигмент действительно не бесполезен. Хлорофиллу присущи детоксикационное и антиоксидантное свойства, благодаря которым оказывается омолаживающее действие. Процесс преждевременного старения реально замедляется, если пить такую воду регулярно.

Еще хлорофилл можно применять наружно. Используя водичку в качестве тоника. Протирая ею лицо ежедневно, удастся обеспечить антибактериальное и противовоспалительное воздействие. А именно оно и нужно в борьбе с акне.

В общем-то, данное заявление – вовсе не является открытием Америки. Всем известно, что для того, чтобы быть здоровым, надо есть много овощей. И чем они зеленее – тем больше в них хлорофилла. Вот только после приготовления овощей теряется порядка 50 % пользы, а потому есть их лучше сырыми. Помните об этом и не ограничивайтесь одним лишь лайфхаком из Интернета.



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