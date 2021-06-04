В “Европейской солидарности” считают, что законопроект об олигархах направлен лично против Порошенко

Как утверждают в партии, законопроект “никаких настоящих олигархов не ограничивает”.

“Очевидно, с точки зрения Зеленского, олигархами являются те, кто не нравится ему лично, и безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский пытается любым способом избавиться от Порошенко”, – говорится в заявлении.

В пресс-службе сообщили, что до начала политической карьеры Порошенко “достиг определенных вершин” в бизнесе, но ни один из его активов не был получен путем приватизации, а созданные им компании “никогда не имели и не имеют монопольного статуса на одном из рынков, не пользовались льготами из государственного бюджета или доступом к природным ресурсам, не осуществляли и не осуществляют теневого политического влияния”.

“Этот законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому внеконституционных диктаторских полномочий, где внесудебным способом будут назначаться правильные или неправильные политики, а контролируемый Зеленским регулятор без суда будет определять доброчестность или недоброчестность СМИ, что будет означать как следствие захват властями независимых СМИ только потому, что их редакционная политика не нравится Зеленскому. К сожалению, этот законопроект вызывает абсолютно тождественные аналогии с современными Россией и Беларусью”, – заявили в политсиле.

Также в “Европейской солидарности” уточнили, что Порошенко передал бизнес в управление всемирно известной компании Rothschild “с безупречной репутацией”, а Зеленский – поручил “давнему и ближайшем бизнес-партнеру”, первому помощнику Сергею Шефиру, который “избегает декларирования своих доходов, скрывая таким образом бизнес-активы и доходы Зеленского”.

В партии считают, что действительно нужно прилагать усилия для сокращения влияния большого бизнеса на принятие бюджетных и политических решений, но нужно это делать “не путем популистических законов, а благодаря системным изменениям в антимонопольном и антикоррупционном законодательстве”.

“Реальные шаги в этом направлении были сделаны именно при президентской каденции Петра Порошенко”, – уверены в “Европейской солидарности”.

Также в политсиле заявили, что Зеленский стал президентом “именно на деньги олигарха [Игоря] Коломойского” и пришел к власти “благодаря мощной поддержке телеканалов Коломойского, [нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука и других олигархов”.

Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно законопроекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.

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