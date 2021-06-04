 

Протасевич заявил на белорусском госканале, что признал вину по делу о призывах к протестам в Беларуси

04.06.2021, 1:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я это открыто признаю: что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал вину по 342 части Уголовного кодекса [Республики Беларусь], это организация массовых несанкционированных акций. Я не помню там в подробностях, но как-то так. Я действительно полностью признал вину по этой части”, – заявил он.

По словам Протасевича, он осознавал, что его призывы к белорусам митинговать “стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки”.

“И по сути, три дня Минск жил в хаосе”, – добавил он.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Британский суд отказался отсрочить слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

31.03 / В Харькове от COVID-19 умер двухмесячный ребенок

30.10 / Производство новых автомобилей в РФ упало на 25 %

11.12 / Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из-за шпионажа и кражи технологий

11.12 / Захарова заявила о надуманном характере антироссийских санкции США

15.07 / Reuters – несмотря на критику со стороны Рогозина, NASA рассчитывает на поддержку России в лунном проекте

02.06 / Костюк: Домашние роды были, есть и будут. Но несмотря на место родов, мать должна пройти все обследования, а малыш – вакцинацию и скрининги

28.07 / Дети могут справляться с неопределенностью

26.09 / VOAэкспресс – 26 сентября 2020

02.09 / Отказ митрополиту Кондрусевичу во въезде угрожает религиозному миру в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика