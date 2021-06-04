Протасевич заявил на белорусском госканале, что признал вину по делу о призывах к протестам в Беларуси

“Я это открыто признаю: что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал вину по 342 части Уголовного кодекса [Республики Беларусь], это организация массовых несанкционированных акций. Я не помню там в подробностях, но как-то так. Я действительно полностью признал вину по этой части”, – заявил он.

По словам Протасевича, он осознавал, что его призывы к белорусам митинговать “стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки”.

“И по сути, три дня Минск жил в хаосе”, – добавил он.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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