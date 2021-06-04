 

В Киеве пройдет выставка, посвященная украинской военной авиации

04.06.2021, 1:08, Новости дня
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В рамках проекта будут представлены 12 фотоснимков боевых самолетов Военно-воздушных сил Украины, сделанных во время учений ВСУ над акваторией Черного моря в районе Очакова Николаевской области.

“В объектив фотографа попали самолеты типов МиГ-29, МиГ-29УБ, Су-25, Су-27 и Су-27УБ с боевым вооружением на борту. Съемка проводилась с открытой рампы самолета Ан-26, специально подготовленного для этой задачи, а также с борта Су-27УБ. Снимки были сделаны как с предельно низкой высоты, где маневрировали пилоты при нанесении ударов по поверхности земли, так и с высоты в 33 тыс. футов (10 км) над землей”, – отметили в релизе.

Автору фото удалось запечатлеть уникальные моменты. Самолеты сняты в ракурсах, которые зачастую не видят даже летчики во время полетов.

“В одной из работ отображен уникальный момент парного пуска ракет класса воздух-воздух. Из-за скорости выстрела его не только очень сложно заснять, но и сами стрельбы боевыми ракетами случаются достаточно редко”, – сообщили организаторы выставки.

Открытие экспозиции состоится 4 июня в 15.00. В нем примет участие командующий Военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов. Выставка будет доступна для посещения на протяжении года, работы Муравского разместят в одном из бетонных ангаров музея, хранилище для истребителей, площадью 230 м².

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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