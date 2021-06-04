Законопроект об олигархах, “налог на Google” и продажа первой тюрьмы. Главное за день

Законопроект об олигархах

3 июня был опубликован текст законопроекта об олигархах, который президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 2 июня. Документ определяет понятие “олигарх” и предусматривает создание “реестра олигархов”. В случае внесения бизнесмена в такой реестр ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.

“Признания” Протасевича

На белорусском государственном телеканале вышло интервью с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Он во время общения с корреспондентом заплакал, закрывал лицо руками, на ладонях видны следы, похожие на следы от травм.

Журналист сказал, что “больше не хочет лезть в политику”. Также он сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков.

Вакцины для Украины

В Украину 3 июня доставили очередную партию вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX – 705,6 тыс. доз препарата от компании AstraZeneca.

Кроме того, Белый дом анонсировал передачу другим государствам первых 25 млн доз вакцины, в списке получателей есть и Украина. Сколько доз вакцины получит страна и какие это будут препараты, пока неизвестно, но ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон предоставит другим государствам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

Закон об ответственности за ложь в декларациях

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №4651, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции призвало президента Владимира Зеленского ветировать закон из-за некоторых внесенных поправок, которые позволяли уклоняться от наказания. Также нардепы отказались ввести наказание в виде лишения свободы за умышленное непредоставление декларации.

Зеленский заявил, что ветирует закон. В Офисе президента отметили, что в новом законе депутаты разрешили декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны.

Рада ввела налог на Google

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает введение налога с продаж электронных услуг (так называемого “налога на Google”). Документ, в частности, предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС.

В Украине продали первую тюрьму

В Украине на онлайн-аукционе продали первое пенитенциарное учреждение – Львовскую исправительную колонию №48. Лот продали за 377,5 млн грн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—