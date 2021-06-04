 

Эксперт призвал IT-отрасль к диалогу с властью в сфере оборота больших данных

04.06.2021, 0:40, Новости дня
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Представителям IT-отрасли следует тщательнее подходить к диалогу с государством по обороту больших данных и уделять больше внимания саморегулированию, сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на сессии клуба «Валдай» «Право на частную жизнь в мире Big Data» на Петербургском международном экономическом форуме.

«В любом случае, хочется обратить внимание на то, как интеллигентно пока еще государство относится к регулированию [в сфере больших данных]. Прозвучало предложение – а почему бы государству в свои руки не взять выработку правил и потом принудить всех их выполнять. Ответ прозвучал такой, что «мы занимаемся этим, но пока делаем это в полном диалоге с отраслью, на разных площадках, но в любом случае с учетом мнений отрасли». И я считаю, что это основополагающий принцип для работы в этой связи, потому что те, у кого сегодня и цифровой суверенитет и свои собственных технологии, тот в будущем будет великой державой», – сказал он в ходе обсуждения, видео которого опубликовано на сайте ПМЭФ.

Государство, отметил Плуготаренко, четко понимает, что бизнесу необходимы большие массивы данных для работы. «Данные – это новая нефть экономики или хотя бы цифровой экономики», – отметил он.

«Другое дело, что местами действительно получается, что отрасль себя немножко не оправдала, наверно, те ожидания, которые на нее возлагались, и то самое пресловутое саморегулирование, исполнение правил, оно не всегда работает. И здесь, наверно, нужно немножко себя признать провинившимися и пойти на диалог. Я считаю, что это достаточно правильный шаг, который мог бы быть сделан игроками, многими он уже делается», – сообщил директор РАЭК.

Ранее эксперты призвали создать равные условия для всех участников цифрового рынка в России.



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