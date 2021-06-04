 

Москва выразила протест Токио из-за навала японской шхуны на катер пограничников

04.06.2021, 0:40, Новости дня
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Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест посольству Японии в связи с инцидентом с японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172», осуществившей 28 мая навал на сторожевой катер российских пограничников в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин.

«Посольству Японии в РФ был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с.г. с японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172». Судно было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне Российской Федерации у о.Сахалин, не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа», – говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети «Вконтакте».

«Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права. Судно «Эйхо-мару 172» отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства», – заявили в ведомстве.

Ранее в четверг Токио заявил протест Москве в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море.



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