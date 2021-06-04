Ночевала тачка золотая…

Колесо для нас уже важнее, чем мясо и просо.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Что такое двор в законе? Это когда все парковочные места во дворе негласно расписаны. Все знают, что «Тойоту» у крыльца ставит на ночь Иван Иваныч, «Фольксваген» возле мусорной урны — Петр Степаныч, а «УАЗ Патриот» одним колесом на детскую песочницу — Ростислав Кузьмич. И просьба не обижаться, если, пристроив свою тачку на одно из этих спальных мест, вы утром обнаружите, что у вас проколоты все колеса. Включая запасное в багажнике.

Да и днем ваша машина не обязательно придется ко двору. Не так давно пользователи интернета потешались над снимком: пожилая жительница Казани вынесла во двор табуретку и уселась между стоящими у подъезда машинами. Предполагали, что старушка ждет гостя и таким способом пару часов сберегала ему парковочное место. С раскладушкой в этих целях во двор вроде бы еще никто не выходил.

Что вдруг меня потянуло на эту старую и безнадежную тему? Увидел примечательную рекламу.

Продаются квартиры в жилом комплексе. Среди прочих достоинств одно — весьма привлекательное: двор без машин. Ну не прелесть ли? Клумбы, бабушки на скамеечке, мамы с колясками. И если мальчишка в том дворе запуливает мяч в «девятку», то это — в футбольные ворота, а не в проржавевшую продукцию тольяттинского автозавода.

Двор без машин — хоть и призрачная, но реальность. А город без машин не хотите? Ну хотя бы с ограниченным числом машин. Масштабно мыслящие люди по этому поводу уже высказываются. «Рано или поздно придется сделать въезд в город платным», — пояснил казанскому изданию «Бизнес Online» Рифкат Минниханов. «То есть человек на дачу едет бесплатно, а домой возвращается за деньги?» — улавливает идею корреспондент. «Да. Можно сделать несколько колец вокруг города с градацией стоимости въезда. Сегодня система позволяет это сделать», — развивает мысль опытный собеседник.

Давайте не путать, это высказывается не президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов, а его брат Рифкат Нургалиевич, в прошлом глава ГИБДД республики, а ныне директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Так вот, человек, занимающийся дорожным движением, может заявлять что угодно, а президент Минниханов, понятно, ничего такого не говорит. В его устах слова «Сегодня система позволяет это сделать» прозвучали бы совсем с другим смыслом. Система, частью которой является региональный политик, и без того позволила немало такого, что донельзя раздражает наших граждан. Ведь даже после слов аполитичного брата в Сети немедленно пошли комментарии типа: «Мечта власти, чтобы платили за все. Родился — уже должен: за воздух, за дождь…» «Можно еще за вход-выход из подъезда деньги начать брать», — предлагает один из находчивых казанцев. И тут же получает от другого: «Перестаньте подкидывать им идеи!»

Идея платного въезда в населенные пункты вообще-то не нова. Не станем касаться заграничного опыта, достаточно вспомнить, что предпринимали в перестроечные годы наши суверенные республики. В том же Татарстане вводился платный проезд через мосты на Волге и Каме. Соседняя Марийская Республика устанавливала шлагбаум на административной границе, и водители платили за въезд в пограничный город Волжск. Мне доводилось писать о порядках в одной марийской деревне, где ввели почасовую плату за пребывание в ней посторонних машин. Въехал на минутку, побуксовал в тамошней грязи два часа, плати по полной. Нынче такие идеи неловко просто копировать, их надо как-то развивать. Допустим, ввести визы для посещения городов и деревень. Хочешь поехать из Тамбова в Тулу за пряниками, сходи у себя в Тамбове в консульство Тульской области, заполни анкету, сфотографируйся, сдай отпечатки пальцев, заплати за визу, дождись одобрения поездки — и поезжай.

В какой-то момент стало казаться, что от автомобилей город спасут самокаты. Люди массово перебираются с четырех на два колеса (а то и на одно), и уже нетрудно представить, как жених выносит на руках невесту из загса к самокату, украшенному куклой и лентами.

Министры вот-вот переместятся на самокаты с мигалками. Дальнобойщики станут перевозить на самокатах малогабаритные грузы.

На стоянках и во дворах самокаты будут занимать ничтожное место, а в случае чего эвакуировать самокат — одно удовольствие. Эвакуатором станет самокат с прицепом. В общем, жизнь обновилась: у самоката я и моя Маша…

Но не тут-то было. Самокаты не только не решили важную городскую проблему, но сами сделались нерешаемой проблемой. Если с машиной будешь стоять в пробке, то с самокатом — лежать в гипсе. При этом если самокатам отвести проезжую часть, то в гипсе окажутся их владельцы, а если тротуар, то прохожие. Казанские газеты приводят данные из травмпунктов и пишут, что город оказался не готовым к бурному размножению самокатов. А одна из чебоксарских газет вышла с сообщением: «В Чувашии зафиксировали первую смерть от электросамоката». Это уже новый тупик, выход из которого, понятно, будет платным. Никаких дорожек для самокатов и выделенных полосок еще 100 лет не будет. А будут штрафы, запреты и ограничения. Не привыкать: РФ — страна дубинок и шлагбаумов.

Ну а пока мы тут решаем старые и новые дорожные проблемы, в городе Энгельсе ввели плату за въезд автомобилей на кладбище. 183 рубля с того, кто хочет подвезти к захоронению надгробный камень, песок, цемент, инвентарь… Чуть не написал, что Фридрих Энгельс от такого нововведения перевернулся в гробу, но он же не в Саратовской области похоронен. У него вообще нет могилы. Урна с его прахом была опущена в море. Как видим, это экономнее.

Борис Бронштейн

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