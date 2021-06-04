Чудодейственный крахмал: маски для лица с подтягивающим эффектом

Многие женщины используют чудодейственные маски из крахмала, которые могут стать хорошей заменой дорогостоящей косметики. Это хорошая альтернатива ботоксу, которая поможет забыть о дряблости кожи, морщинах, а также тусклом цвете лица. Можно использовать такие чудодейственные средства для борьбы с возрастными изменениями и для сохранения молодости и красоты.

Польза крахмальных масок для кожи

Крахмал является универсальным продуктом, который содержит множество полезных веществ. Маски для лица, изготовленные на основе этого продукта, обладают комплексным воздействием.

Уникальный лифтинг-эффект этого средства обусловливается входящими в состав полезными веществами, такими как калий, витамины С, Е, РР, кальций, холин.

Все лишь несколько применений масок с крахмалом, и кожа становится упругой и подтянутой. Она буквально наполняется красотой и сиянием. Регулярное применение таких средств помогает справиться с достаточно распространенными проблемами, такими как мелкие морщины, потеря эластичности кожных покровов, воспаление, угри.

Чем полезны маски из крахмала?

Эти средства помогают разгладить мимические морщины, а также тонкие линии. Они оказывают положительное воздействие:

выравнивают цвет лица;уменьшают морщины;увлажняют;подтягивают контур шеи и лица;предотвращают преждевременное старение.

Это натуральное косметическое средство подходит для любого типа кожных покровов. Крахмальные маски делают кожные покровы увлажненными, мягкими и шелковистыми.

Правила применения масок

Крахмальные маски отлично подходят для ухода за кожей в любом возрасте. Однако нужно помнить о том, что есть определенные противопоказания к их применению. К ним нужно отнести такие, как:

обострение герпеса;индивидуальная непереносимость;ссадины, порезы и раны;воспаление;аллергия на дополнительные компоненты.

Для приготовления косметического домашнего средства можно использовать как картофельный, так и кукурузный крахмал. Они содержат в своем составе много минералов и витаминов. При желании их можно комбинировать и применять в качестве лифтинг-масок.

Крахмал и все дополнительные компоненты нужно разводить в теплой воде, полезном травяном настое или же молоке. Не стоит использовать холодную жидкость, так как это приведет к комкованию веществ. Горячая жидкость преобразует крахмал в клей.

Маски нужно использовать примерно 3-4 раза в месяц. Если делать это чаще, то кожа может пострадать, и это средство спровоцирует закупорку пор.

Смесь на кожных покровах нужно распределять сразу же после приготовления, нанося ее по массажным линиям. Лучше всего для этого использовать кисть. Зачастую маски наносят в 2-3 слоя, дожидаясь, пока высохнет предыдущий. Предварительно кожу нужно хорошо очистить. Держать маску нужно на протяжении 15 минут. Вот несколько хороших рецептов крахмальных масок.

Маска с медом

Нужно 1 ст. л. любого крахмала смешать с 1 ч. л. морской соли. Развести все это теплым молоком, а затем положить в смесь 1 ч. л. меда. Наносить средство массирующими движениями. Это средство улучшает состояние увядающих кожных покровов.

Кефирно-белковая маска

Взять 1 ст. л. любого крахмала и растворить его в таком же количестве слегка подогретого кефира. Добавить белок 1 яйца, предварительно взбив его в густую пену.

Все вымешать и наносить полученное средство на очищенные кожные покровы при помощи кисточки. Это средство поможет разгладить имеющиеся мелкие морщинки, а также придает коже эластичность.

Лимонная маска

К 1 ст. л. любого крахмала добавить точно такое же количество сока лимона. Затем влить 3 капли масла чайного дерева и все смешать.

Это средство не только подтягивает кожные покровы и делает их более упругими, но также отбеливает и устраняет пигментные пятна.

Маска с куркумой

Перемешать по 1 ст. л. крахмала и теплого йогурта без добавок. Добавить в смесь 1 ч. л. меда и щепотку куркумы. Это средство отлично подходит для смягчения и увлажнения сухой кожи, а также обеспечивает хороший лифтинг-эффект.

Маска с морковным соком

Нужно 1 ст. л. крахмала развести в 0,5 ст. воды. Затем поместить средство в небольшую кастрюльку и влить 100 мл кипятка. Проварить, пока средство немного не загустеет.

Затем охладить и влить 5 ст. л. сока моркови и 1 ст. л. жирной домашней сметаны. Размешать и нанести на кожные покровы. Это средство хорошо увлажняет, а также устраняет морщины и следы усталости.

С яичным желтком

Нужно 2 ч. л. крахмала растворить в воде на водяной бане до того момента, пока масса не загустеет. Охладить и положить 1 ч. л. меда, один яичный куриный желток и 1 ст. л. масла сладкого миндаля или оливы.

Все хорошо размешать до однородного состояния. Нанести смесь на кожные покровы массирующими мягкими движениями. Через 30 минут протереть кожные покровы ватным тампоном, смоченным в минеральной воде. Желательно делать такую маску за 2 часа до сна.

С бананом

Это средство отлично подходит для увядающей кожи. Для этого нужно размять небольшой банан, добавить в пюре 20-30 кг крахмала и 2 ст. л. сливок.

Перемешать и нанести смесь на кожу. Сделать 2-5 слоев. Оставить на 30 минут.

С помидорами

Это средство поможет вернуть кожным покровам гладкость и красивый цвет. Для приготовления средства нужно размять в пюре половинку среднего помидора. Смешать его с 1 ч. л. крахмала. Ввести яичный желток и 0,5 ч. л. масла оливы.

С морской солью

Это средство способствует очищению кожных покровов и пор от загрязнений. Оно полирует кожу, а также убирает ороговевшие частички. Для приготовления скраба нужно перемешать 1 ст. л. любого крахмала с 1 ч. л. морской соли мелкого помола.

Сухие частички разбавить жирным молоком до образования кашицы. Ввести 1 ч. л. меда. Нанести теплую смесь на кожные покровы круговыми движениями.

С желатином

Нужно развести 1 ч. л. крахмала в 50 мл воды и перелить в кастрюльку. Поставить готовую смесь на очень медленный огонь и прогреть на водяной бане 5-7 минут до однородности.

Снять с огня, дать немного остыть и в теплую массу добавить ¼ размятой таблетки аспирина, 50 мл растительного глицерина, 1 ст. л. меда, ¼ ч. л. разведенного в воде желатина и все тщательно перемешать миксером. Поместить смесь в холодильник на 1-2 часа. Нанести крем на кожу на 20 минут примерно за 2 часа до сна.

С авокадо

Размять вилкой половину авокадо до получения пюре. Всыпать 1 ст. л. любого крахмала и все хорошо размешать. Нанести средство на очищенные кожные покровы на 20 минут.

С семенами льна

Семена льна залить горячей водой в пропорции 1:2 и оставить на 12 часов. Затем процедить и взять 1 ст. л. отвара из семян льна. Всыпать 1 ст. л. любого крахмала и нанести маску на очищенные кожные покровы на 20 минут.

С клубникой

Размять вилкой 1-2 ягоды клубники до получения пюре. Всыпать 1 ст. л. любого крахмала, ввести 1 ч. л. меда и 0,5 ч. л. витамина Е.

Все хорошо размешать. Нанести средство на очищенные кожные покровы на 15-20 минут.

С кабачком

Взять 1 ст. л. пюре из свежего кабачка, добавить 1 ст. л. любого крахмала и все хорошо размешать. Полученное средство нанести на чистую кожу на 20 минут, ополоснуть теплой водой.

С дрожжами

Взять 1 ч. л. прессованных дрожжей и залить 1 ч. л. теплого, но не горячего молока. Всыпать 1 ч. л. крахмала и оставить на 5-10 минут в теплом месте.

После этого перемешать смесь пальцами, нанести на чистую кожу на 20 минут.

С алоэ

Перемешать 1 ч. л. сока алоэ вместе с 1 ч. л. крахмала, чтобы получилась кашица. Нанести смесь на очищенную кожу на 15-20 минут.

С глиной

Смешать по 1 ч. л. рисовой воды, красной или зеленой глины, крахмала и меда. Нанести приготовленное средство на очищенные кожные покровы на 15-20 минут.