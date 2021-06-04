Жены декабристов: подвиг любви и долга или матери-кукушки? Почему называться “женой декабриста” не стало предметом гордости

Наверное, многие люди считают знаменитых жен декабристов настоящими героинями. Но так ли это на самом деле? Возможно, женщины и пытались сохранить свой брак, однако как же они относились к детям? Одним словом, спорный вопрос. Одиннадцать женщин, которые произвели огромное впечатление на окружающих… Какие они?

Сущность женского подвига

Еще в начале 19-го века князь Трубецкой написал свои «Записки». Полковник сделал в них множество интересных замечаний. В частности:

Члены общества, решившись исполнить то, что почитали своим долгом… не имели в виду для себя никаких личных выгод; не мыслили о богатстве, почестях и власти. Члены Тайного общества решились принести в жертву Отечеству жизнь, честь, достояние и все преимущества, какими пользовались, – все, что имели, без всякого возмездия.

В общем, это была жертва во имя долга. Считается, что именно данный мотив и лежит в основе подвига жен декабристов. Кстати, помимо знаменитых одиннадцати женщин, стоят еще многие жены, невесты, сестры, матери… Все они хотели ехать в Сибирь, однако не все смогли преодолеть определенные препятствия. В итоге справились, как выше упоминалось, только одиннадцать.

Кто вынес больше?

Само собой, женам декабристов пришлось многое перенести. Наверное, даже больше, чем самим декабристам. По крайней мере, мятежники прекрасно понимали, на что они шли. Эти люди готовили себя ко всему, ничуть не исключая смерти в муках и страданиях. А жены шли за этими мятежниками. Шли, переживая смерть своих родных детей. Плечом к плечу с каторжниками. Конечно, это можно назвать героизмом, отчаянием, настоящей любовью, верностью, преданностью. С другой стороны, были ли оправданными такие жертвы?

Отношение к женам декабристов

Взгляните хотя бы на эту пару – княгиню Наталью Шаховскую и ее супруга, отставного майора Федора Шаховского. Любовь светится в их глазах.

Сразу же приходит в голову цитата из поэмы Николая Некрасова «Русские женщины». Вдумайтесь:

Пленительные образы! Едва лиВ истории какой-нибудь страныВы что-нибудь прекраснее встречали.Их имена забыться не должны.

Вообще, интерес к судьбам этих женщин проявлялся еще до появления гениального произведения великого поэта. Сколько людей восхищались их силой, выдержкой, терпением, готовностью нести все тяготы острожного быта… Более того, жены декабристов могли добиться определенных облегчений в ссылке у начальства тюрьмы. Не прекращали они и переписку с влиятельными родными и близкими, будоража тем самым общественное мнение. Сам Николай I однажды признал, что этих женщин даже боится.

Многие годы декабристы со своими семьями проживали в Иркутске. Печальные времена давно ушли в прошлое, но в этом городе о героинях статьи не перестают из поколения в поколение передаваться трогательные и яркие, красивые и захватывающие дух легенды.

Много добрых дел сделали женщины. В первую очередь, создали общину с кассой, откуда выделяли средства каторжникам, выходящим по окончании срока на поселение. Также они открыли свою аптеку. И даже обеспечили всех чтением книг. Кстати, первый в Иркутске вишневый сад создан также благодаря женам декабристов. Именно они завезли сюда саженцы.

Опоэтизировало былое время восстание и каторжные будни декабристов. Подвиги женщин стали воспевать прозаики и лирики, кинематографисты и художники. При этом утверждали, что сами жены декабристов не сознавали того величия миссии, которую выполняют. Скромны были.

Как же было на самом деле? Героини или же матери-кукушки, бросившие все ради своих мужчин? На этот вопрос ответ дать непросто… Наверное, не нам судить…