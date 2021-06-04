Минздрав дал советы пациентам с COVID-19, которые лечатся дома, и рассказал, когда надо вызывать “скорую”

Так, пациентам с нетяжелым течением болезни советуют не покупать лекарства, которые не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. “Антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов”, – напомнили в Минздраве.

Тратить деньги на противовирусные препараты Минздрав также не советует, так как они не предотвращают COVID-19.

В ведомстве рекомендуют пить много жидкости, регулярно проветривать комнату, по возможности выходить на прогулку, не контактируя с окружающими.

В то же время Минздрав советует связаться с врачом или вызвать “скорую”, если длительное время держится температура более 38,5 градусов и жаропонижающие не помогают; если появилась одышка, а сатурация падает ниже 95%; если возникает тошнота или диарея, которые не удается остановить самостоятельно; если меняется психическое состояние, путается сознание.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 3 июня, в мире с начала пандемии подтвердили 171,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 3,7 млн пациентов с COVID-19.

В Украине, по официальной информации, с начала эпидемии выявили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 50 959 человек, более 2 млн выздоровели. Страна занимает 16-е место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования.

Наибольший суточный прирост случаев COVID-19 в Украине – 20 341 – был зафиксирован 2 апреля. В конце апреля начался спад. Последнюю неделю ежедневно фиксируют менее 4 тыс. новых случаев инфекции.

В конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется. “Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей”, – сказал он.

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