“Инициатива шла не с моей стороны”. Бизнесмен Фиала рассказал, почему решил приобрести “Украинскую правду”

“Не было такого, чтобы я ходил по рынку и искал возможности инвестировать в еще одно медиа. На самом деле инициатива исходила не с моей стороны. Когда такое предложение нам поступило, я об этом подумал и решил действовать”, – заявил он.

По словам Фиалы, он планировал купить или создать телеканал. Однако коллеги его всегда отговаривали от этой идеи, поскольку считали телевидение умирающим бизнесом. Также, по их мнению, телеканал нуждается в дотациях и никогда не будет прибыльным.

“Сейчас другие тренды. Диджитал, интернет растет. Поэтому контент, который создает НВ, “Украинская правда”, можно распространять через подкасты, через видеоконтент, и мы можем достучаться до тех людей, которые исторически смотрели телевидение, но теперь переходят в интернет, поскольку телевидение уходит”, – добавил он.

Фиала отметил, что не собирается зарабатывать на “Украинской правде”, но уверен, что издание не будет убыточным. Бизнесмен подчеркнул, что планирует владеть “Украинской правдой” по меньшей мере столько же лет, сколько до этого владелицей была Алена Притула, – 21 год.

Контекст:

26 мая мая стало известно, что Притула и Фиала подписали договор, согласно которому в собственность группы компаний Dragon Capital переходит 100% корпоративных прав на издание и все его активы.

Стороны договорились, что редакционная политика не изменится, Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение.

Фиала – гражданин Чехии. Dragon Capital инвестирует в издательский дом “Медиа-ДК”, в который входят журнал и сайт НВ, а также “Радио НВ”. В интервью LIGA.net в 2019 году Фиала рассказывал, что инвестировал в этот проект уже $10 млн. Он тогда планировал выйти на безубыточность в течение трех-четырех лет.

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