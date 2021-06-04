“Раньше, чем их iPhone”. Зеленский рассказал, что по утрам очень рано начинает общаться с премьер-министром и членами Кабмина
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“Я где-то в 5.30 или в 6.00 каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы раньше, чем их iPhone”, – сказал он.
Контекст:
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.
Сейчас пост премьер-министра занимает Денис Шмыгаль, которого Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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