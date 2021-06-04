 

В Офисе генпрокурора рассказали, фигурирует ли Порошенко в деле Медведчука

04.06.2021, 0:10, Новости дня
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“В этом производстве он свидетель”, – ответила генпрокурор на вопрос, какой процессуальный статус у Порошенко по делу о пленках Медведчука.

“Если вы сейчас хотите, чтобы я сказала, виноват он или нет, то я не могу. Потому что мы сразу дело из уголовно-процессуальной плоскости переведем в политическую… Мы его приглашаем на допросы в СБУ. Пока вы видите как… Вот такая жизнь”, – добавила она.

Генпрокурор также подчеркнула, что принудительный привод Порошенко она готова применить, если к ней обратится следователь с согласованием о таком ходатайстве.

Контекст:

11 мая Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, на него надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Журналисты Bihus.info опубликовали три части разговоров Медведчука. В первой, опубликованной 17 мая, мужчина с голосом похожим на голос нардепа разговаривал с российскими политиками и боевиками. В одном из разговоров лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”.

24 мая Bihus.info опубликовал новые записи, которые объясняют историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

Третья запись появилась 31 мая. В ней идет речь о поставках в Украину угля с оккупированных территорий. По данным журналистов, переговоры на эту тему организовывал Медведчук.

Представители “Европейской солидарности” утверждают, что обнародованные записи разговоров “слиты из Офиса президента” с целью дискредитации Порошенко и его партии. 

Медведчук назвал опубликованные записи его разговоров провокацией и “фабрикой фейков”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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