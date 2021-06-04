Протасевич в интервью белорусскому госканалу назвал Лукашенко “человеком со стальными яйцами”

Протасевич рассказал, что много критиковал Лукашенко, потом что, как ему казалось, были для этого причины.

“Но я всю жизнь был журналистом и когда вот я стал все больше и больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражения, как человек со стальными яйцами”, – отметил он.

Также он отметил, что некоторые решения Лукашенко считает ошибочными, но какие именно не уточнил.

На вопрос ведущего, уважает ли он Лукашенко, Протасевич ответил: “Безусловно”.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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