Daily Sabah – Турция подсчитала убытки из-за отмены полётов из России

Решение российских властей продлить запрет на путешествия в Турцию как минимум до 21 июня принесёт новые убытки турсектору, который уже и так серьёзно пострадал из-за пандемии. По оценкам представителей местной туриндустрии, общая сумма финансовых потерь Турции после того, как Москва ввела запрет на полёты в апреле этого года, составит не менее двух миллиардов долларов, пишет Daily Sabah.



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Российские власти продлили запрет на полёты в Турцию как минимум до 21 июня этого года. По данным Российской ассоциации туроператоров (АТОР), из-за этого убытки туристического сектора в Турции только в июне составят около $334 млн. В то время как турецкие туроператоры считают, что сумма потерь за этот месяц может превысить полмиллиарда долларов, пишет Daily Sabah.

При этом пока нет полной уверенности в том, что полёты возобновятся после 21 июня. Поэтому и бронирования на более поздний срок могут быть аннулированы, что принесёт дополнительные убытки, предупреждает Ферит Тургут, председатель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции (TÜRSAB). По его оценкам, общая сумма потерь местного турсектора в результате отсутствия российских туристов с 15 апреля до 21 июня превысит два миллиарда долларов, говорится в статье.

В то же время глава Ассоциации туроператоров и отельеров Южного Эгейского моря

(GETOB) Бюлент Бюльбюль-оглу считает, что необходимо поддерживать надежду на возобновление рейсов из РФ к июлю, тем более что и путешествия по направлениям, которые считаются основными конкурентами для Турции, пока тоже не возобновились. «Самое главное — быстро завершить вакцинацию», — подчеркнул он в интервью Daily Sabah, пояснив, что именно страны, которые смогут добиться успехов в плане вакцинации, будут иметь и основные преимущества с точки зрения туризма.

Похожей точки зрения придерживается и Сурури Чорабатир, председатель Федерации отельеров Турции (TÜROFED). Он отметил, что открытие туристического сезона в этом году происходит довольно медленно, поэтому решающую роль для отрасли будет играть именно успешная вакцинация и сокращение количества новых случаев заражения COVID-19.

По мнению Чорабатира, Турция является «незаменимым» местом отдыха для россиян, поскольку её конкуренты не могут предоставить такой же качественной альтернативы. Поэтому турецкие туроператоры не потеряли надежду вновь принять в этом году российских туристов — и планируют продлить сезон, даже если не получится своевременно его открыть, пояснил он.

Южное и западное побережье Турции — в частности, провинция Анталья, традиционно считается излюбленным местом отдыха для россиян, говорится в статье. По статистике, с января по апрель этого года, пока рейсы из РФ не были отменены, там побывали более 296 тыс. российских туристов, причём по сравнению с прошлым годом их число выросло вдвое, пишет Daily Sabah.

Однако 1 июня Москва объявила о решении продлить временные ограничения на полёты, мотивировав это «серьёзной эпидемиологической ситуацией» в Турции, напоминает Daily Sabah. Между тем количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за последние недели значительно сократилось и составляет сейчас менее семи тысяч — что значительно ниже по сравнению с апрелем этого года, когда этот показатель составлял более 60 тыс. человек, отмечается в статье.

Турецкие власти также ускорили кампанию по вакцинации в Анталье, рассказал в интервью Daily Sabah Юнал Хюлур, директор местного департамента здравоохранения. По его словам, в провинции Анталья было привито от COVID-19 уже около 73% населения, подлежащего вакцинации, и в сумме было введено уже более 1 миллиона доз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в недавнем интервью гостелекомпании TRT Haber, что турецкие официальные лица провели переговоры, касающиеся подготовки к летнему туристическому сезону, с официальными представителями РФ и Германии. И по словам Эрдогана, в этом направлении уже произошли определённые «положительные сдвиги», говорится в статье.

По словам председателя Турецкой ассоциации отельеров (TÜROB) Мюберры Эресин, туристический сектор страны переживает трудный период из-за текущих ограничений на полёты из России. Она отметила, что более 50% туристических объектов в стране до сих пор не смогли открыться, а в действующих отелях показатели заполняемости крайне низкие для летнего сезона — в то время как российские туристы тоже страдают из-за отсутствия возможностей качественно отдохнуть в Турции, пишет Daily Sabah.

Со своей стороны, вице-президент Российской ассоциации туроператоров Дмитрий Горин подтвердил, что на туристической отрасли негативно отражается большое количество аннулирований и возвратов за ранее забронированные поездки. Но по его словам, около 65% российских туристов всё ещё не отказались от своих бронирований в Турцию и будут ждать дальнейших решений властей после 21 июня.

Пресс-секретарь Российского союза туризма Ирина Тюрина также выразила мнение, что продление запрета на чартерные полёты в Турцию станет тяжёлым ударом для отрасли. По её мнению, даже открытие других направлений не сможет улучшить ситуацию, поскольку доступной альтернативы для россиян взамен турецкого направления не существует, пишет Daily Sabah.