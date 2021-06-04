 

Insider – дробовик за прививку — власти Западной Вирджинии придумали способ привлечь внимание к вакцинации

04.06.2021, 0:00, Новости дня
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В Западной Вирджинии власти решили провести розыгрыш среди тех жителей, которые сделали прививку от Covid-19. Как пишет Insider, среди призов пять охотничьих ружей и пять дробовиков, а также наличные деньги и оплата студенческих стипендий.


Reuters

В Западной Вирджинии раздают оружие, чтобы привлечь больше людей к прививочной кампании, пишет Insider. Власти решили разыграть ряд призов, в том числе пять охотничьих ружей и пять дробовиков, среди тех, кто сделает прививку от Covid-19.

Первый такой розыгрыш запланирован на День отца 20 июня, он совпадает с днём рождения штата. На кону будет также $1 миллионов наличными. Кроме того, разыграют две студенческие стипендии на четыре года обучения.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать хотя бы один укол вакцины от Covid-19. При этом неважно, как давно была сделана прививка.

Западная Вирджиния — не первый американский штат, который раздаёт подарки, чтобы мотивировать людей на прививку. В Огайо и Мэриленде разыграли миллион долларов среди привитых жителей. В Нью-Йорке — 50 стипендий в колледж для студентов.

Однако Западная Вирджиния входит в число штатов, где больше всего противятся вакцинации. 28% опрошенных жителей штата говорили, что не хотят прививаться от коронавируса. На данный момент уже 41% американцев полностью привиты. В Западной Вирджинии таковых 34%.

Что же до оружия, то Западная Вирджиния находится на восьмом месте в США по числу насильственных актов с применением оружия. В среднем в год там происходит 320 убийств и 760 ранений из огнестрельного оружия. По суицидам с применением оружия Западная Вирджиния и вовсе на четвёртом месте в США — таковых там происходит по 235 в год, пишет Insider. 



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