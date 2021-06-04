LCI – ищут пожарных, ищут полицию — во Франции из-за технического сбоя перестали работать номера экстренных служб

Из-за технических неполадок в сети французского оператора связи Orange жители многих регионов Франции в среду вечером не смогли дозвониться до скорой помощи, полиции и пожарной охраны, пишет LCI. По информации канала, экстренные службы и власти уже приняли меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Здесь, в центре приёма и обработки экстренных вызовов в департаменте Уаза, пожарные вовсю пытаются урегулировать кризис — ведь вчера вечером набрав 18 (телефонный номер для экстренной связи с пожарной охраной во Франции. — ИноТВ), люди очень часто просто до них не дозванивались.

МАРК ВЕРМЁЛАН, Национальная федерация пожарных Франции: Ясности по поводу того, когда всё вернётся к норме, у нас нет, поэтому все службы приняли организационные меры и развернули более активную работу на уровне персонала.

Проблемы со связью по номерам 18, 15 (скорая помощь. — ИноТВ), 17 (полиция. — ИноТВ), а также 112 спорадически ощущались во всех уголках Франции.

КАМИЙ ШЭЗ, пресс-секретарь министерства внутренних дел Франции: Ситуация стабилизировалась. Сбой вызвали технические неполадки оператора связи Orange, которые в настоящий момент устраняются.

А пока идёт это устранение, были созданы альтернативные номера для экстренных вызовов — власти распространяют их в соцсетях. Благодаря такой организации службам пока удаётся держаться.

ПРОФЕССОР ФРЕДЕРИК АДНЕ, глава службы скорой помощи больницы Ависенн: Мы подвели первоначальные итоги, сравнив количество выездов реанимобилей (до и после сбоя. — ИноТВ) — а оно соответствует числу случаев неотложных состояний, — и по сути, серьёзного сокращения не заметили. Нам удалось очень быстро вернуться, так сказать, пусть и пока не к вполне нормальной ситуации, но к такой, которая позволяет нам принимать все неотложные вызовы.

Как сообщила пресс-служба Orange, компания в полной мере задействовала свои службы для устранения сбоя. А действовать действительно нужно быстро: по всей Франции скорую помощь вызывают обычно один раз в секунду.

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.