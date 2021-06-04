После первого дня работы ПМЭФ уборщицы вымели из туалетов более килограмма кокаина

День открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) завершился неожиданными проблемами для клининговых служб мероприятия. Во время уборки туалетных комнат в них были обнаружены многочисленные остатки кокаина.

Следы наркотика были найдены на сиденьях унитазов, а также на кафельном полу рядом с сантехническими устройствами. Для подготовки помещений ко второму дню ПМЭФ уборщицы собирали остатки белого порошка пылесосами на протяжении всей ночи. По итогам уборки туалетов были госпитализированы три внештатных уборщицы форума и одна служебная собака, которая помогала искать наркотики. Штатные уборщицы от госпитализации отказались из-за удовлетворительного самочувствия и многолетнего опыта работы на подобных мероприятиях. Пострадавшим в ближайшее время предстоит пройти курс лечения от наркозависимости и реабилитации, чтобы они смогли вернуться к исполнению своих обязанностей.

Стоимость кокаина, собранного за первый день проведения ПМЭФ, оценивается в несколько тысяч долларов. По расчетам экспертов к завершению форума эта сумма может увеличиться в несколько раз. Весь найденный наркотик оперативно конфискуется правоохранительными органами для последующей перепродажи и обращения дохода в пользу правительства Санкт-Петербурга.

Организаторы ПМЭФ отметили, что сложившая ситуация из-за большого количества высокопоставленных гостей в очередной подтверждает масштаб и статус проводимого мероприятия. При этом организаторы форума обратились к его участникам с просьбой соблюдать чистоту при посещении туалетных комнат.

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