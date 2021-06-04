После первого дня работы ПМЭФ уборщицы вымели из туалетов более килограмма кокаина
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День открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) завершился неожиданными проблемами для клининговых служб мероприятия. Во время уборки туалетных комнат в них были обнаружены многочисленные остатки кокаина.
Следы наркотика были найдены на сиденьях унитазов, а также на кафельном полу рядом с сантехническими устройствами. Для подготовки помещений ко второму дню ПМЭФ уборщицы собирали остатки белого порошка пылесосами на протяжении всей ночи. По итогам уборки туалетов были госпитализированы три внештатных уборщицы форума и одна служебная собака, которая помогала искать наркотики. Штатные уборщицы от госпитализации отказались из-за удовлетворительного самочувствия и многолетнего опыта работы на подобных мероприятиях. Пострадавшим в ближайшее время предстоит пройти курс лечения от наркозависимости и реабилитации, чтобы они смогли вернуться к исполнению своих обязанностей.
Стоимость кокаина, собранного за первый день проведения ПМЭФ, оценивается в несколько тысяч долларов. По расчетам экспертов к завершению форума эта сумма может увеличиться в несколько раз. Весь найденный наркотик оперативно конфискуется правоохранительными органами для последующей перепродажи и обращения дохода в пользу правительства Санкт-Петербурга.
Организаторы ПМЭФ отметили, что сложившая ситуация из-за большого количества высокопоставленных гостей в очередной подтверждает масштаб и статус проводимого мероприятия. При этом организаторы форума обратились к его участникам с просьбой соблюдать чистоту при посещении туалетных комнат.
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