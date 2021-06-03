 

Эксперт: переговоры Путина и Байдена приведут к новому обострению в Донбассе

03.06.2021, 23:52, Разное
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Встреча глав России и Соединённых Штатов может побудить Вашингтон начать работу по обострению конфликта между официальным Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками. Такое мнение озвучил российский журналист Андрей Сидорчик. По его словам, на присутствие такой возможности указывает “странное” отношение украинских властей к представителям США: президент Украины принимает рядовых американских парламентариев и “докладывает” им о ситуации в Донбассе.

Журналист напомнил, что за последние годы за каждой подобной “безрезультатной” встречей следовало обострение в зоне боевых действий. Поэтому вполне предсказуемо, что на фоне переговоров Путина и Байдена Киев ждет от Вашингтона новых поставок оружия. Ухудшение ситуации вокруг ДНР и ЛНР американская сторона всегда использует как способ давления на Кремль.

При этом Сидорчик уверен: рано или поздно война закончится, и “никакие США” не помогут Украине предотвратить это.

“Не нужно думать, что терпение Донбасса никогда не закончится”, — предостерег журналист.

По его словам, боевые действия должны когда-нибудь закончиться, даже если Киев не захочет достигнуть этого мирным путем. Поэтому, конечно, это, среди прочего, может стать темой предстоящих переговоров Путина и Байдена. Если украинская сторона не пожелает решать этот вопрос “по-мирному”, его “закроют другим способом”. И, в таком случае”, никто из западных партнёров Киева ему не поможет.



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